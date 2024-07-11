В Минтруда выявлены финансовые нарушения на 150 млн сомов

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции и его подведомственных и структурных подразделениях выявлены финансовые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

По данным пресс-службы, на днях состоялось очередное заседание Совета Счетной палаты, на котором аудитором В.А. Садовниковым был представлен Отчет об аудите соответствия исполнения бюджета Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР и его подведомственных и структурных подразделений за 2022 год.

Счетной палатой КР в результате проведенного аудита в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и его подведомственных и структурных подразделениях были выявлены финансовые нарушения, установлены потери республиканского бюджета и нерационально использованные средства на общую сумму 149 млн 944,2 тыс. сомов.

Из этой суммы 43 876,2 тыс. сомов, что составляет 29,2% от общих нарушений, было допущено в части начисления и выплаты заработной платы.

По результатам проведенного аудита установлены финансовые нарушения на сумму 2151,5 тыс. сомов, из которых в ходе аудита было восстановлено 295,6 тыс. сомов. В частности:

- Недостачи, хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей составили 1110,6 тыс. сомов. В ходе аудита было восстановлено 268,0 тыс. сомов, по сумме 738,5 тыс. сомов проводится проверка со стороны правоохранительных органов.

- Нарушения и недостатки при расходовании средств составили 1145,0 тыс. сомов, включая:

- необоснованное списание командировочных расходов на сумму 72,5 тыс. сомов, из которых восстановлено 27,6 тыс. сомов;

- списание товарно-материальных ценностей без подтверждающих документов на сумму 61,0 тыс. сомов;

- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 1011,5 тыс. сомов.

Дополнительно начисленные доходы бюджета (арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет) составили 264,0 тыс. сомов.

Были выявлены резервы и потери бюджета на сумму 147528,7 тыс. сомов, включая:

- излишнее финансирование бюджетных учреждений на сумму 20352,7 тыс. сомов.

- нарушения при выплате заработной платы на сумму 43876,2 тыс. сомов.

- другие резервы и потери бюджета на сумму 83299,8 тыс. сомов.

Установлены нерационально использованные средства на сумму 7460,9 тыс. сомов, включая:

- сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и средства в расчетах на сумму 2717,6 тыс. сомов.

- неиспользованные остатки наличных бюджетных средств в кассах бюджетных учреждений на конец года на сумму 4743,3 тыс. сомов.

Члены Совета выслушали представленные данные, обсудили отчет и внесли необходимые замечания. Результаты аудита будут переданы в соответствующие государственные органы для последующих действий.

Также на заседании были внесены изменения в план аудиторской деятельности и рассмотрена деятельность территориальных подразделений Счетной палаты КР за 2023 год.