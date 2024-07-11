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131 сотрудник МЧС работает на месте в Баткене после наводнения

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Сегодня, 11 июля в селах Ак-Татыр на участке Аэропорт, Орукзар и Самаркандек на участке Орто-Сай 131 спасатель МЧС проводят работы по ликвидации последствий селей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, на участке Орто-Сай Самаркандекского айыльного аймака 10 спасателей пожарно-спасательной части №31 отдела чрезвычайных ситуаций по Баткенскому району управления по Баткенской области МЧС очищают жилые дома и дворы, затопленные после селевого потока.

Между тем, в селе Ак-Татыр на участках Аэропорта и Орукзар для ликвидации последствий селей задействованы 96 сотрудников Горноспасательной службы МЧС и Республиканского отдельного спасательного отряда службы спасения МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/438257
Теги:
Баткенская область, МЧС, Помощь, Наводнение
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