131 сотрудник МЧС работает на месте в Баткене после наводнения

Сегодня, 11 июля в селах Ак-Татыр на участке Аэропорт, Орукзар и Самаркандек на участке Орто-Сай 131 спасатель МЧС проводят работы по ликвидации последствий селей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, на участке Орто-Сай Самаркандекского айыльного аймака 10 спасателей пожарно-спасательной части №31 отдела чрезвычайных ситуаций по Баткенскому району управления по Баткенской области МЧС очищают жилые дома и дворы, затопленные после селевого потока.

Между тем, в селе Ак-Татыр на участках Аэропорта и Орукзар для ликвидации последствий селей задействованы 96 сотрудников Горноспасательной службы МЧС и Республиканского отдельного спасательного отряда службы спасения МЧС.