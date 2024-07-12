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В Бишкеке мусорных нарушителей фиксируют камеры видеонаблюдения

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В городе Бишкек МП "Тазалык" начало установку камер видеонаблюдения на стихийных пунктах для выявления граждан, которые выбрасывают мусор в неустановленных местах или сбрасывают строительные, швейные и другие отходы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, полученные видеоматериалы будут переданы в муниципальную инспекцию мэрии города Бишкек, на основании которых будут налагаться штрафы.

Отметим, что за выброс мусора в неустановленных местах будут приняты меры согласно ст. 115 Кодекса КР о правонарушениях.

Мэрия убедительно просит горожан соблюдать установленные правила и проявлять ответственность за чистоту и порядок в нашем городе.


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URL: https://www.vb.kg/438264
Теги:
мусор, видеонаблюдение, Бишкек, Тазалык
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