В Бишкеке мусорных нарушителей фиксируют камеры видеонаблюдения

В городе Бишкек МП "Тазалык" начало установку камер видеонаблюдения на стихийных пунктах для выявления граждан, которые выбрасывают мусор в неустановленных местах или сбрасывают строительные, швейные и другие отходы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, полученные видеоматериалы будут переданы в муниципальную инспекцию мэрии города Бишкек, на основании которых будут налагаться штрафы.

Отметим, что за выброс мусора в неустановленных местах будут приняты меры согласно ст. 115 Кодекса КР о правонарушениях.

Мэрия убедительно просит горожан соблюдать установленные правила и проявлять ответственность за чистоту и порядок в нашем городе.