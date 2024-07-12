Директор "INTELLECT PRO SCHOOL": Мы ценим старания и успехи своих учеников

Общеобразовательная частная школа "INTELLECT PRO SCHOOL" была основана Жакшылыком Матановым в 2021 году и за короткое время успела себя зарекомендовать как одно из успешных учебных заведений в стране. А вначале все начиналось с того, что в 2016 году он запустил сеть образовательных центров "Intellect Kyrgyzstan", на базе которых позже и открылась вышеназванная школа.

О том, как удалось достичь своей цели, и в чем особенность школы "INTELLECT PRO SCHOOL", рассказал Жакшылык Матанов.

Жакшылык Жетимишбекович, как получилось, что вы в детстве уже мечтали открыть свою школу?

Я из обычной семьи, папа и мама работали на РЭС. Когда папа умер, мне было 6 лет. Помимо меня в семье росли 2 моих младших брата. Как и многие мои ровесники в 6 классе поступил в турецкий лицей, прошел экзамены, но с нас потребовали оплату. И мама отказалась, забрав меня оттуда. По дороге домой я ехал и мечтал, что открою школу, в которой смогут обучаться все дети. Маме приходилось трудно одной нас растить. Однажды я неделю не посещал школу, где-то в 8-м классе. Учительница пригасила мать на беседу, чтобы узнать, почему я не был столько времени. Пришлось объяснить, что подрабатывал, чтобы помочь матери. Мама по дороге сказала, что так нельзя, сказав, что если я окончу школу с хорошими оценками, то смогу поехать учиться заграницу. Я ей тогда не поверил, сказал, что туда попадают только дети богатых.

Но через 2 года я сдал экзамены для обучения в Турции в городе Кеайсери по специальности бизнес-управление. Помню, моя мама очень сильно переживала, что я не смогу туда поехать из-за бюрократической волокиты с оформлением документов для зарубежных поездок. И она почти месяц сидела у ведомства, чтобы мне выдали паспорт, и я поехал учиться.

В Турции я остался на год после университета. Один журналист из Кыргызстана написал мне на фейсбуке: "Что ты там делаешь? Возвращайся, будешь работать журналистом". И я приехал через 2 дня, он аж обалдел.

В 2011 году я устроился репортером на телеканал "ЭлТР", пришел к Эрнису Кыязову, продюсеру новостного отдела. У меня не было ни образования, ни опыта в журналистике. Я хорошо помню, что он мне ответил: "Я покажу тебе журналистскую кухню, а дальше уже сам делай, что хочешь". Я проработал в новостном отделе до 2014 года, вел свою авторскую передачу "Менин айылым" (Мое село).

Ушел с работы и мира журналистики в один миг и больше не возвращался туда. В 2016 году я открыл первый образовательный центр Intellect Kyrgyzstan.

В 2018 у нас уже было 20 филиалов по Кыргызстану, а потом уже и за границей. А далее мы открыли и школу, которая уже успешно функционирует 4 года.

У нас лицензия на работу с 1 по 9 классы, но мы набрали учеников и через 2 года будем выпускать и 11-е классы. Чтобы готовить выпускников качественно у нас 500 учеников и около 150 учителей. В образовательных центрах обучается более 1 тысячи детей.

Есть мечта, чтобы каждый год наши дети получали минимум по 5 золотых сертификатов

Что входит в программу обучения детей?

Общеобразовательная программа с 1 по 4 классы. С 5-го класса до обеда мы учимся по программе, одобренной Минобразования КР, после – начинаются наши уникальные кружки и секции, которых нет ни в одной другой школе, например, по развитию памяти, Sport Stacking (скоростная сборка и разборка пирамид из специальных пластиковых стаканчиков), скорочтение, упор также делаем на IT и английский язык.

Дети находятся в школе с 8.00 до 15.00. Полдник в 16.00. У нас свои повара. Сам подбираю персонал, стараюсь чтобы люди были религиозными, понимали ответственность - дети целый день в школе.

У нас много кружков: музыкальный, хор, фортепьяно, флейта, ментальная арифметика, гимнастика, танцы.

У нас железное правило - учителя не имеют право брать подарки от учеников и родителей. Считаю в этот момент учителя унижаются, то есть тот, кто дарит, становится выше на мгновенье. А я не хочу, чтобы так было. На собраниях объяснил, что если есть даже финансовые проблемы, можно ко мне обратиться, я не возьму кредит, но помогу найти решение. И учителя меня поддерживали. Дружно работаем. У учителей зарплата минимум 70 тысяч сомов и выше.

Давайте поговорим об успехах школы и центров

Мы постоянно участвуем в различных международных мероприятиях, олимпиадах. Всегда возвращаемся с наградами. В марте в США, в штате Флорида наши выиграли призы. Мы каждый год участвуем в олимпиадах в Турции, Малайзии, Сингапуре.

Наш мальчик - Айдарбек готовится в сентябре к поездке на Всемирную олимпиаду по ментальной арифметике. Был Арсен, теперь Айдарбек. Туда собираются самые сильные. Вот Центральную Азию будет представлять наш ученик.

Согласно концепции развития нашей школы, в первую очередь уделяем внимание воспитанию детей. У нас школа нового поколения, у детей не должно быть никаких препятствий в развитии.Один из методов работы - психологический семинар для самых разных категорий - учителей, детей, родителей.

Для мам и пап также каждую неделю проводим семинары. Коллеги спрашивают, как ты собираешь на семинары 150-200 родителей? А у нас действует бонус по оплате - кто больше участвует в семинарах, тому скидки на оплату на следующий год.

Еще, это моя идея, такого в Кыргызстане нет, - в конце каждого месяца наши ученики сдают тесты по предметам, а мы потом с учителями садимся и смотрим, что у кого. Почему у Сагына было 100 баллов, а стало 60 по такому-то предмету или сразу по всем. Спрашиваем сразу у предметников -чья вина, чья недоработка, почему у кого-то английский хуже, русский лучше, а кыргызский не идет. Сидим с коллегами, анализируем, иногда выясняется - у кого-то в семье проблема. Думаем,как решить вопрос. А те, кто учится, в конце года собирает высокие баллы и снова зарабатывает скидки на обучение. Сейчас у нас почти 80 процентов учеников учатся хорошо, и все получают скидки.

А как готовите учителей?

А для учителей у нас повышение квалификации в разных странах. Недавно были в Астане, где нам представили особую японскую программу. То есть они взяли оригинальную японскую программу, адаптировали для наших школ, мы ее купили и с конца июля начнем обучать наших детей по этой программе.

На мой взгляд, почему в Кыргызстане особо не развивается система образования? Потому что учителя, в основном, считают, что они все знают и им не надо учиться. Но я говорю учителям с 40-летним стажем, а вы попробуйте работать на всех гаджетах, какими пользуется современные дети, а учитель не может. А учиться надо постоянно и наши учителя это понимают.

Каждый раз в год около 15 человек отправляем в США, Казахстан, до этого были в Корее, Европе, для обмена опытом. Мы должны брать все лучшее, что есть в мире, иначе роста не будет.

Сейчас много говорят ,что система Финляндии позволяет ученикам зарабатывать высокие балы PISA. Может быть, но надо смотреть на наши реалии, наши потребности. И надо их программы не копировать, а разработать свою систему в соответствии с интеллектом наших детей.

Еще одна проблема, которая на мой взгляд, мешает развитию системы образования в стране. Дело в том, что наша профессура в образовании и науке не любят друг друга, не умеют сотрудничать. Предлагаю им, давайте вместе соберемся, учебники напишем, а они не хотят. Оттого и с учебниками у нас постоянная проблема в стране. Мы, понятно, находим выход, привозим, но ведь так не везде.

Есть еще одна задумка - в Казахстане есть Назарбаевский унивеситет, где есть факультет обучения директоров. Я хочу набрать минимум 20 молодых директоров и направить их туда для обучения. Спросите, зачем это нужно частной школе? Живем то в одной стране, граммотных людей должно быть больше в разы, а одной частной школе это не по плечу. Надо развивать детей и учителей по всей территории Кыргызстана. Развиваться должны все 7 млн нашего населения.

Жизнь штука быстрая - мне уже 35 лет. Я хочу,чтобы наши девушки, женщины не торговали на морозе в разных странах, не зарабатывали своим телом, а смогли работать дома. В нашей стране три слабых направления - это образование, медицина, и защита прав людей, то есть справедливость. Пока у нас в судах выигрывают те, у кого есть деньги, а безденежные сидят в тюрьме - не будет развития.

Реальность такова, опросы это подтверждают, что 80 процентов выпускников хотят уехать из страны. Это же катастрофа! А мы хотим воспитать таких ребят, которые бы хотели оставаться дома, работать, развивать свою родную страну. Это моя мечта!