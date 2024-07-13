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В Араванском районе восстановлены 9 из 10 неработающих скважин

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- Светлана Лаптева
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Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза Кыргызской Республики, последние годы наблюдалась острая нехватка поливной воды, что негативно сказывалось на урожайности.

18 ноября 2022 года Кабинет Министров Кыргызской Республики издал распоряжение о восстановлении нерабочих скважин для орошения.

В распоряжении предусматривалось восстановление более 30 скважин, из которых 20 находятся - в Ошской области. В Араванском районе планировалось восстановить - 10 скважин. На сегодняшний день из этого количества восстановлено 9 скважин. В Тоомоюнской зоне -5 и 4 в верхней зоне Араванского района.

Скважины были восстановлены за счет республиканского бюджета и при поддержке международных партнеров.


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URL: https://www.vb.kg/438285
Теги:
Араванский район
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