В Араванском районе восстановлены 9 из 10 неработающих скважин

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза Кыргызской Республики, последние годы наблюдалась острая нехватка поливной воды, что негативно сказывалось на урожайности.

18 ноября 2022 года Кабинет Министров Кыргызской Республики издал распоряжение о восстановлении нерабочих скважин для орошения.

В распоряжении предусматривалось восстановление более 30 скважин, из которых 20 находятся - в Ошской области. В Араванском районе планировалось восстановить - 10 скважин. На сегодняшний день из этого количества восстановлено 9 скважин. В Тоомоюнской зоне -5 и 4 в верхней зоне Араванского района.

Скважины были восстановлены за счет республиканского бюджета и при поддержке международных партнеров.