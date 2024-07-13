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Глава "ИНТЕК" Кубатбеков: Мы планируем построить в Кыргызстане 20 малых ГЭС

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- Светлана Лаптева
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Директор ОсОО "ИНТЕК" Амантур Бектурсунович Кубатбеков в интервью редакции vb.kg рассказал, что в последнее время государство активно поддерживает развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и это отражается в реальной деятельности: если раньше на оформление документов для подготовки к строительству малой ГЭС приходилось тратить 3 года, то сейчас этот процесс сократился в разы. И сам факт того, что глава кабмина КР приезжал на открытие новой малой ГЭС в Чуйской области на реке Иссык-Ата, которую они возвели, говорит о заинтересованности руководства страны в развитии малой гидроэнергетики. Он уверен, что в скором времени страна может реально стать экспортером электроэнергии.

- На вас огромная ответственность. Энергетика, малые ГЭС, ВИЭ - сегодня актуальные направления, на которые возлагаются большие надежды в развитии зеленой экономики и энергосектора Кыргызстана. Расскажите как проходит работа, с чего начинали, какие проекты реализовали?

- С 2017 года начали заниматься реализацией проекта в Кыргызской Республике, строительством, реализацией и привлечением инвестиций для строительства малых ГЭС. На сегодняшний момент - одну малую ГЭС реконструировали. Построили первую на реке Иссык-Ата, и в апреле начали работать над другой – в Аксыйском районе, мощностью 4.7 Мегаватта.

- Как включено в этот процесс государство?

- Считайте на всех этапах: совместно работаем по законодательной базе, по землеотводу. Если поэтапно брать нашу работу, то возведение ГЭС – целый комплекс работ.

Сейчас правительство, государство сделало большой шаг к сотрудничеству. При кабмине создали Фонд зеленой энергетики, и в лице НЭСК был создан национальный оператор, который занимается напрямую малыми ГЭС, ветряной и солнечной энергетикой. И самое главное – государство дает гарантию, что в дальнейшем будет покупать электроэнергию, которая будет вырабатываться новыми электростанциями, работающими на ВИЭ.

Если раньше сама подготовка, оформление документов для строительства малой ГЭС занимала 3 года, то теперь, с четвертого квартала прошлого года вышло Постановление, и процесс упростили, усовершенствовали, и теперь весь путь занимает в разы меньше времени.

Наша компания работает как с местными партнерами, так и с партнерами из Абу-Даби. С партнерами из Великобритании мы хотим начать работать на Иссык-Куле, уже идет проектирование. На Юге есть российские партнеры.

Привлечение инвесторов – сложная работа. Они сами не приходят. Нужно доказать привлекательность, сроки окупаемости, прорисовать куда выгодно продавать. Годы уходят, чтобы привлечь инвестиции. При подготовке документов смотрятся и горно-инженерные вопросы, технические, юридические и работа с населением. В расчет берется все: чья земля - правительства, айыл окмоту, муниципальная или у кого-то в аренде. На всех этапах оформления и подготовки мы тесно работаем с министерствами и властями на различных уровнях.

Парадокс, но у нас – дефицит электроэнергии, и это при том, что мы живем у истоков водных артерий. Эту ситуацию надо исправить. Малые ГЭС дают стабильность энергоосистеме страны.

В 2017 году мы объездили несколько стран в Европе, Азии, изучили работу более 40 ГЭС, в том числе малых. И начали изучать наши. У нас не используется более 80 процентов потенциала. Сохранили всего около 10 малых ГЭС, которые успешно работают.

Милое дело. Берешь воду - минимальное воздействие на окружающую среду, на людей. Очистили, подали на турбины и опять на русло реки, а выработанное электричество подали в сеть.

Сейчас работаем в пяти областях. Есть амбициозные планы построить 20 малых ГЭС.

- Какие проблемы все-таки мешают работать?

- Когда начинали было много вопросов. Наше государство не было готово к реализации проектов по ВИЭ. А теперь государство повернулось лицом к нам, теперь все по-другому. Теперь мы идем с предложениями напрямую через Минэнерго, правительство помогает во всем. Сейчас есть контакт и понимание во всем. Все вопросы, можно сказать, решаются онлайн.

Как известно, строительный период в горах – короткий: с весны до поздней осени. И в это время надо все успеть. Нужна оперативность, быстрота решений, логистика.

У нас серьезная проблема с кадрами: приходится привлекать специалистов из-за рубежа. В свое время все разъехались, а теперь стараемся привлекать, возвращать специалистов в наши проекты. Хотим привлекать выпускников наших инженерных факультетов. В дальнейшем будем обучать свои кадры.

Надо учитывать реальность, смотреть в будущее. Растет численность населения, строятся подстанции. В этом году большой импульс в развитии производств, а это значит рост потребления электроэнергии. Растут Ош и Бишкек.

- Расскажите подробнее о планах?

- Как ранее говорил, у нас планы проработаны и утверждены с партнерами на 5-6 лет вперед. Надо понимать, что ведение переговоров проходит по нескольку лет. Два года, или больше приезжают, смотрят, проводятся технические экспертизы, оценка, встречи в Минэнерго, с представителями правительства.

- О чем важно знать, говоря о строительстве малых ГЭС? Есть ли еще плюсы?

- Возводя малые ГЭС, мы строим дороги, тянем коммуникации, подтягиваем цивилизацию в самые дальние уголки. И народ поддерживает нашу работу. У людей уже свои планы в развитии туризма. Они понимают, что на таких площадках они уже могут привлекать туристов - установить там бунгало, юрты, отели. Значит их жизнь станет лучше!

Важно отметить, что в пиковые моменты мы нанимаем около 80 рабочих - сварщики, бетонщики, электрики и так далее.

Оборудование привозим из Китая, есть из Европы - сотрудничаем с компанией Цинк в Чехии. Нужны специалисты, в дальнейшем поэтому хотим обучать своих сотрудников, ведь надо обслуживать и сами ГЭС.

Пока у нас в компании 40 процентов привлеченных из-за границы специалистов, у которых мы перенимаем опыт. И наши ребята - молодцы, все впитывают как губка.

Что касается помощи от правительства. Наше оборудование освободили от НДС, а это немалая экономия средств.

- А как прошло открытие вашей первой малой ГЭС?

- Присутствовал председатель Кабинета Министров КР Акылбек Жапаров. Это было очень приятно, чувствуется поддержка. Обещали, что следующий объект будет открывать президент.

Жизнь, новое время ставят другие задачи в энергетике. Да будет свет в каждом регионе Кыргызстана! В наше время это необходимость. Ранее считалось, что потребление электроэнергии возрастает в зимний период, а теперь и летом не меньше. Теперь стало больше кафе, ресторанов и супермаркетов, в которых работают промышленные холодильники, кондиционеры. Плюс новые потребители - электрокары. Само собой и в домах уже другие требования к комфорту. Электричество для Кыргызстана - самае необходимая тема, направление в экономике - для развития страны и решения потребностей нужд населения.

Хочется, чтобы наша республика развивалась. Мне понравились слова руководителя ООН , который недавно приезжал в Кыргызстан, о том, что Кыргызстан был раньше как спящая красавица, а теперь несущаяся лошадь.

И действительно, мы по проектам ездим по областям и видим, что в стране много чего строится. Пусть у нас в стране будет лучшее образование, медицина. В Кыргызстане же все есть.

Говорят, все познается в сравнении. У меня была практика работы в Европе, Великобритании, работал в Африке, Монголии. Уверен, что в Кыргызстане ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО РОСТА. И мы рады, что прекрасное будущее недалеко.

Справка: В Чуйской области Кыргызстана, на одной из горных рек Иссык-Ате, открыли новую ГЭС. Старт работе гидроэлектростанции дал глава кабинета министров Акылбек Жапаров. Он отметил, что запуск новых энергетических объектов – это лишь часть предстоящей работы по модернизации отрасли.

"Мы начали строительство века – возведение крупной станции на реке Нарын – Камбар-Атинскую ГЭС-1 . Открытие этой малой гидроэлектростанции является результатом совместных усилий государства и частного сектора, направленных на улучшение энергетической инфраструктуры страны", – заявил Акылбек Жапаров.

Ниже по течению реки уже в следующем году планируется строительство еще одной гидроэлектростанции мощностью 4 мегаватта. У этой ГЭС она меньше.

"Малая ГЭС-1 Ыссык-Ата, мощностью 2 Мегаватта, будет вырабатывать 13,3 миллиона киловатт-часа в год. Простыми словами, 600 семей будет обеспечено электроэнергией", – отметил представитель подрядной организации Амантур Кубатбеков.

Станция расположена высоко в горах. Дороги сюда не было, как и линий электропередачи. Cтроительство ГЭС заняло восемь месяцев. Ее открытие для жителей Ыссык-Атинского района Чуйской области – событие долгожданное. Теперь электроснабжение в их домах будет стабильным. Благоприятно это скажется и на развитии туризма в горной местности.

Гидроэлектростанция расположена в 60 километрах от Бишкека. Всего в столице Кыргызстана планируют в ближайшие два года построить около 50 малых ГЭС.


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URL: https://www.vb.kg/438286
Теги:
ГЭС, Кыргызстан
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