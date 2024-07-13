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"Президент Жапаров посетит Париж". В Бишкеке отметили День взятия Бастилии

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке отпраздновали национальный праздник Франции - День взятия Бастилии. Мероприятие собрало множество гостей, включая чрезвычайного и полномочного посла Франции в Кыргызстане Франсуа Делуаса, представителей дипкорпуса, депутатов Жогорку Кенеша, а также представителей творческих и интеллектуальных кругов.

В своём приветственном слове посол Делуас отметил, что его дипломатическая миссия в Кыргызстане завершится в августе. Он также упомянул о недавно прошедших европейских выборах во Франции и о предстоящих Летних Олимпийских играх, которые снова пройдут в его стране через 100 лет. Посол пожелал кыргызстанским спортсменам завоевать золотые медали и сообщил, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в открытии Олимпийских игр по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Это станет очередной поездкой Жапарова после его участия в саммите "One Planet Polar Summit".

Посол также подчеркнул успехи в двусторонней торговле, которая достигла рекорда в 200 миллионов евро в прошлом году и продолжает расти в этом году.

"Президент Кыргызской Республики поручил французским компаниям провести технико-экономическое обоснование зимнего спортивного комплекса Les Trois Sommets ("Три Вершины") на станции Жыргалан. На основе представленных результатов было принято решение инвестировать 165 миллионов евро в развитие первой фазы проекта. Французские компании Mazars, Oberthur, EGIS, Seureca, Idémia, Technique&Logistique и MM International активно работают в Кыргызстане. Открытие франчайзингового кафе Paul в Бишкеке в январе этого года, спустя три месяца после открытия отеля Novotel иллюстрирует растущий интерес к французским брендам.

Французские компании TotalEnergies и Voltalin обсуждают с Министерством энергетики Кыргызстана проекты по использованию солнечной энергии. EDF вместе с эмиратским партнером Masdar является вероятным кандидатом на проектирование, строительство и эксплуатацию будущей ГЭС Камбар-Ата-1, что представляет собой многомиллиардные инвестиции и взаимовыгодное партнерство на десятилетия.

На академическом уровне сотрудничество также продолжает развиваться. Французское правительство недавно выделило 10 стипендий молодым кыргызстанцам на предстоящий учебный год. Университет Пуатье принял первых студентов и преподавателей Ошского государственного университета в рамках программы Erasmus+, продолжая сотрудничество с КНУ. Преподавание французского языка возобновилось в сентябре прошлого года в Ошском государственном университете. Французский Альянс в Бишкеке и школа № 26 в Бишкеке продолжают получать поддержку со стороны Франции.

Французский институт исследований Центральной Азии (IFEAC), находящийся в Бишкеке с 2012 года, прошлой осенью отпраздновал своё 30-летие. Переезд института в Кыргызстан сделал Бишкек региональным центром французских исследований в области гуманитарных и социальных наук в Центральной Азии и символом академической свободы", - отметил Франсуа Делуас.

Посол также отметил активное франко-кыргызское культурное сотрудничество, особенно в кинематографии.

"Национальный центр французского кино недавно подписал соглашение с Департаментом кинематографии Министерства культуры Кыргызской Республики, что позволит кыргызскому кинематографу воспользоваться французским опытом.

Кроме того, Кыргызстан был выбран Францией и Германией для размещения единственного на азиатском континенте Франко-Германского Культурного Института. Ожидается создание необходимых условий для открытия Французского Института в Кыргызстане, который будет управлять этим проектом совместно с Гёте-Институтом Кыргызстана, недавно созданным немецкими партнёрами"- заключил французский дипломат.


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URL: https://www.vb.kg/438287
Теги:
Олимпийские игры, посольство, президент, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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