Замира Акбагышева: "Шанхайский дух" сочетает богатый опыт сотрудничества

- Можно с полным основанием сказать, что взаимодействие стран-членов ШОС является образцом межгосударственных отношений в 21 веке, - считает президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, которая поделилась своим мнением с vb.kg о значении ШОС на международной арене и итогами саммита, прошедшего в Астане. - Это взаимодействие четко следует концепциям и принципам демократизации международных отношений, многокультурной толерантности и отличается равноправием, взаимным уважением и подлинным духом партнёрства, "шанхайским духом", которого объединение придерживается на протяжении многих лет. "Шанхайский дух" сочетает в себе богатый опыт сотрудничества, накопленный членами организации, и используется в разных областях и в новом геополитическом контексте в качестве фундамента в общих интересах стран-членов организации, указывает на новую концепцию безопасности.

"Шанхайский дух", думается, сейчас как никогда очень важен. Саммит в Астане проходил на фоне неспокойной ситуации в мире. В условиях беспрецедентных изменений в мире сложившаяся международная система и старые международные правила сталкиваются с небывалыми вызовами и коллизиями. И прошедший саммит вновь подтвердил, что ШОС играет все более эффективную организационную и координирующую роль во имя мира, стабильности, развития и процветания своих государств-членов, - подчеркнула президент Конгресса женщин Кыргызстана.

По словам Замиры Акбагышевой, ШОС сегодня - самая масштабная региональная международная организация в мире и продолжает расширяться и развиваться, становится еще более зрелой перед лицом трудностей в глобальном управлении, благоприятствует поддержанию безопасности и стабильности в мире. Это полностью подтверждает состоявшийся недавно саммит Шанхайской организации сотрудничества, результатом которого стало принятие в организацию Беларуси и подписание важнейших для всего мирового сообщества документов.

- Обеспечение безопасности – одна из приоритетных задач, стоящих перед ШОС. Причем безопасность сегодня рассматривается организацией в самом широком смысле, с учетом таких ее измерений, как информационное, экономическое, социальное и культурное. Это повышает к ней еще больше доверия не только населения стран-членов организации, но и всего мира. Не случайно же к саммитам всегда приковано внимание всего мира.

И не ошибусь, если скажу, что наблюдают за подобными встречами ШОС не только политики и эксперты, но и женская половина мира. Ни в одной организации мира женщины не играют такую активную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания, как в странах-членах ШОС. В рамках ШОС проводятся форумы женщин, встречи женщин-предпринимателей государств-членов ШОС и другие мероприятия в контексте реализации Пекинской декларации и Платформы действий, принятых IV Всемирной конференцией по положению женщин, - заявила президент Конгресса женщин Кыргызстана.

Замира Акбагышева считает, что женщины стран, входящих в такие динамично развивающиеся международные объединения, как ШОС и БРИКС, должны использовать свое растущее влияние, координировать меры по обеспечению всеобъемлющей безопасности на планете. Объединение женщин, их деятельное участие в международной политике является ответом на дефицит добра и милосердия, подчеркнула Замира Акбагышева. Женщины-лидеры стран-членов ШОС призваны восполнить этот дефицит, постараться избавить политику от подходов, основанных на силовых приемах и использовании "двойных стандартов".

Углубление взаимодействия по линии "женской" дипломатии уже активно реализуется в рамках ШОС. А это свидетельство того, что ШОС вносит достойный вклад в развитие международного женского сотрудничества, обеспечение мира и устойчивого развития, в создание справедливых и свободных условий ведения экономической и иной деятельности, без санкционного давления.