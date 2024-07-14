Кыргызстан упустил шанс открытия филиалов российских банков

Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров предложил крупнейшим банкам России открыть свои филиалы на территории республики, в том числе для повышения доли расчетов в национальных валютах. Другой проблемой, которую самостоятельно решают кыргызские власти, возобновление обслуживания российской карты "МИР" в Кыргызстане. Для этого Бишкек приступил к разработке собственного софта, который бы поддерживал местную платежную системы "Элкарт", заблокированную по требованию Латвии в апреле 2024 года, пишет "Независимая газета".

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров принял участие в проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2024, где посетовал на то, что уже третий год предлагает российским банкам открыть свои филиалы в республике. Среди банков, которым предлагается открыть филиал в республике, Жапаров назвал Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк. Данное предложение обусловлено стремлением России и Кыргызстана модернизировать финансовую сферу и повысить долю расчетов в национальных валютах. Это, по мнению Жапарова, поможет решить задачу на ближайшую перспективу – выйти на уровень в 5 млрд долл. во взаимном товарообороте. "Дальше – больше", – подчеркнул глава кабмина Кыргызстана.

Кыргызские банки, отметил Жапаров, уже готовы к такому сотрудничеству и будут развивать соответствующие "цифровые сервисы" на территории республики.

Касаясь ограничений работы карты "МИР" в республике, он отметил, что Нацбанк Кыргызстана никаких ограничений для российской платежной системы не вводил. По его словам, от использования карт "МИР" отказались коммерческие банки Кыргызстана латвийского разработчика программного обеспечения (ПО). Если в Кыргызстане будет открыт хотя бы один филиал российского банка, карты "МИР" вновь заработают. От этого выиграют не только жители республики, но и российские туристы.

Впрочем, Кыргызстан сам предпринимает шаги для создания собственного софта для обслуживания карт "МИР" в рамках Межбанковского процессингового центра (МПЦ), что должно позволить восстановить работу с российскими картами. "Россия – наш основной стратегический партнер, и, если будет ограничение по другим валютным операциям, мы будем искать альтернативы", – об этом заявил глава Минэкономики Кыргызсстана Данияр Амангельдиев на полях ИННОПРОМа.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что у России в банковском секторе есть большая подготовленность, есть соответствующие программы и возможности для обмена информацией. Поэтому в техническом плане проблем для создания Кыргызстаном своего программного обеспечения возникнуть не должно. Нужно лишь политическое решение со стороны Бишкека. Однако он предупреждает, что подобного рода шаги не остаются без ответа: западные страны могут оказать давление или даже ввести вторичные санкции. В качестве альтернативных вариантов оплаты рассматриваются QR-коды и другие инструменты.

По мнению экс-советника премьер-министра КР, исполнительного директора центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбека Рахимова вопросы банковского сектора ложатся в контекст двустороннего сотрудничества России и Кыргызстана. "Блокировка карт "МИР" в Кыргызстане – это результат недостаточной профилактики рисков с обеих сторон – как со стороны России, так и со стороны Кыргызстана", – сказал "НГ" Рахимов. Он отмечает, что программное обеспечение для киргизской банковской системы было разработано Латвией, страной Евросоюза, в период усиления санкций против России, что могло спровоцировать проблему с обслуживанием карт "МИР".

Напомним, что с апреля 2024 года карты "МИР" в КР не работают. Хотя всего-то надо было провести аудит рисков программного обеспечения, которое оказалось конфликтным. Латвия поставила условия, Кыргызстан вынужденно его принял", – сказал "НГ" Кубатбек Рахимов. Эксперт полагает, что Москва также несла ответственность за неудачи с обслуживанием карты "МИР" в Кыргызстане, не указав вовремя на возможные риски.

Однако, как отметил Кубатбек Рахимов, необходимость в банковских операциях растет, и не только за счет трудовых мигрантов. В республику за последние годы увеличился поток туристов из России, которым неудобно путешествовать с наличными деньгами.

Напомним, что ситуация ухудшилась в середине прошлого месяца, после расширения санкций США. Сразу несколько коммерческих банков Кыргызстана приостановили работу с российскими системами денежных переводов. В основном они ссылались на технические проблемы и волатильность курса.

Ситуацию может спасти открытие филиалов крупных банков, но уже не российских. "Свой шанс – открыть филиалы российских банков в республике Кыргызстан уже упустил. Во-первых, кыргызские банки маломощные, у них слабый баланс и практически отсутствует современное программное обеспечение. В республику приезжали представители крупнейших финансово промышленных групп с предложением открыть в нашей стране банки. Но Нацбанк РК занял довольно странную позицию и выставил на продажу мелкие банки второго-третьего уровня. Заходить сегодня в банковский сектор Кыргызстана, безусловно, можно, но с точки зрения санкционных рисков, с точки зрения блокировки всей банковской системы Кыргызстану смысла нет. Логичнее открывать филиалы банков стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – Китая, Индии, Пакистана и даже Ирана, чтобы через них вести торговлю с Россией.

Этот вопрос обсуждается и в рамках ШОС. Как сказал Данияр Амангельдиев, "вопрос проведения взаимных расчетов и единой бюджетной политики стоит на повестке дня ШОС". Он отметил, что реализация поставленных в этом направлении задач станет "одним из высших пиков интеграционных процессов". "Поэтому актуальность создания единого финансового института в рамках ШОС, я думаю, неоспорима на сегодняшний день", – отметил Амангельдиев. Он подчеркнул, что введенные западными странами "беспрецедентные санкции" по отношению к республике вызывают обеспокоенность, поскольку при таком развитии ситуации экономика Кыргызстана также "ставится под удар". По его словам, ШОС стала организацией, которая должна генерировать свои идеи и инновации. Добиться этого можно лишь путем финансовых коопераций, выразил уверенность он.