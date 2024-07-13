Китай собрал богатый летний урожай зерновых в 2024 году

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, 2024 стал для Китая еще одним годом с богатым летним урожаем зерновых, сообщает "Синьхуа".

Согласно итогам обследования, проведенного Государственным статистическим управлением Китая, летний урожай зерновых в стране в этом году составил 149,78 млн тонн, что на 2,5 проц. или почти на 3,63 млн тонн больше, чем в 2023 году.

Посевные площади зерновых культур в рамках летнего урожая в Китае в 2024 году выросли до 26,613 млн га, что на 4500 га больше в годовом выражении. В частности, посевные площади пшеницы превысили 23 млн га, что на 0,1 проц. больше, чем в прошлом году.

В этом году урожайность летних зерновых с гектара достигла 5628 кг., что на 2,5 проц. или на 135,4 кг. больше в годовом исчислении.

В провинции Хэнань /Центральный Китай/ в этом году урожай летних зерновых составил почти 37,86 млн тонн, что является самым высоким показателем на провинциальном уровне.

Глава Департамента сельских исследований при Государственном статистическом управлении Ван Гуйжун заявил, что благоприятные погодные условия, улучшение условий производства и программы, направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в совокупности способствовали увеличению урожайности летних зерновых культур.

Ван Гуйжун добавил, что были предприняты усилия по содействию строительству высококлассных сельскохозяйственных угодий в различных населенных пунктах, а также приняты детальные меры по повышению урожайности пшеницы и поддержанию ее стабильного производства.

"Богатый урожай летних зерновых заложил прочную основу для стабильного производства зерна в Китае в течение года, а также обеспечил надежную поддержку для восстановления экономики и высококачественного развития страны", -- подчеркнул он.

Во время исследовательской поездки по провинции Хэнань в мае премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал приложить усилия для обеспечения высокого летнего урожая зерновых и содействия инновационному развитию сельского хозяйства.

Призывая к усилиям по повышению уровня межрайонной механизированной уборки урожая, предупреждению стихийных бедствий и уменьшению их последствий, а также подготовке к летнему посеву, Ли Цян подчеркнул, что необходимо выявить роль минимальных закупочных цен в качестве базовых гарантий, чтобы обеспечить фермерам должную прибыль от выращивания зерна.