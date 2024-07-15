Внучка Панфилова предложила потомкам панфиловцев объединиться

Внучка генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова через поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" и редакцию vb.kg обратилась к проживающим в Кыргызстане и других странах потомкам воинов первого состава 316 стрелковой дивизии, и потом уже 8 гвардейской Панфиловской дивизии с предложением объединиться. Она предложила всем родственникам воинов, когда либо служивших в прославленной дивизии, вступить в организацию потомков Панфиловской дивизии.

Байкадамова напомнила, 12 июля - день формирования 316 стрелковой дивизии (8-ой гвардейской Панфиловской дивизии). Поэтому очень важно сохранить память и историю воинских формирований, которые стояли насмерть в Бресте, под Москвой и Сталинграде. Одна из таких дивизий - Панфиловская! Они знали, за что дерутся и они дошли до Победы, принеся мир в наши страны. Светлая память всем, кто погиб в боях за Родину!

Хочу отдельно поздравить с праздником воинов легендарной Панфиловской дивизии, которые сегодня несут службу. От нашей семьи желаем дальнейших высоких гвардейских успехов в службе! Крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия всему личному составу Панфиловской дивизии. Спасибо большое за сохранение и верность панфиловским традициям!",. - сказала она.

История создания легендарной 316 сд (позднее Панфиловской дивизии).

316 стрелковая дивизия была сформирована в период с 12 июля по 18 августа 1941 года в Алма-Ате. Командир - генерал-майор И. В. Панфилов, занимал должность военного комиссара Киргизской ССР. Основной костяк дивизии составили жители города Алма-Аты - 1075-й стрелковый полк, жители станиц Надежденской и Софийской - 1073-й стрелковый полк, а также жители города Фрунзе - киргизский 1077-й стрелковый полк.

С первых дней боёв Дивизия проявила массовый героизм на Волоколамском Рубеже за это 17 ноября 1941 года она была награждена Орденом Красного Знамени.

18 ноября 1941 года 316-й стрелковой дивизии было присвоено звание 8-ой гвардейской.

18 ноября 1941 года в деревне Гусенево у штаба дивизии погиб генерал Иван Васильевич Панфилов.

21 ноября 1941 года на третьи сутки после гибели комдива дивизии было присвоено имя "Панфиловская". Это единственное воинское соединение времен Великой Отечественной войны, которое стало носить имя комдива.

16 марта 1942 года дивизию наградили орденом Ленина за боевые действия против Демянской группировки противника, 30 декабря 1942 года - орденом Суворова.

27 июля 1944 года за освобождение города Резекне дивизии было присвоено почетное название Режицской.

Войну дивизия закончила в Курляндии.

В 316 (8-ой Гвардейской) стрелковой дивизии:

Героев Советского Союза - 36 человек и один снайпер Тлеугали Абдыбеков Халық Қаһарманы ("Народный герой" (6.05. 2022).

32 человека были представлены к званию Героя Советского Союза, но по каким-то причинам его не получили. Воины дивизии награждены орденами:

Ленина - 34;

Суворова - 8;

Александра Невского - 53;

Кутузова - 2;

Б.Хмельницкого - 1;

Славы П степени - 41; Славы Ш степени - 261; Отечественной войны 1 степени - 391; Отечественной войны П степени -1783; Красного Знамени-371; Красной Звезды - 4740;

Медалями:

За отвагу - 5508 и За боевые заслуги - 2547 человек.

Парад Победы 24 июня в Москве проходил в сопровождении Марша 8-й Гвардейской стрелковой дивизии!