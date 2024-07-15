В Казахстане на учениях отметили боеспособность армии Кыргызстана

На учебном полигоне "Оймаша" Министерства обороны и мысе Токмак Мангистауской области Казахстана продолжаются международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Бiрлестiк-2024", в котором принимают участие военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Участники учения приступили ко второму этапу учения _ "Подготовка совместной операции", которое началось с того, что в управление региональным командованием "Запад" поступила оперативная директива начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан о проведении совместной операции по локализации вооруженного конфликта.

Командование коалиционных сил и представители воинских контингентов – участников учения приступили к боевой работе.

Ими будут отработаны вопросы организации (планирования) совместной операции и практической подготовки органов управления и войск к проведении совместной операции.

Как отметил начальник штаба войск региональное командование (РГК) "Запад" полковник Б.Усербаев, "подобная работа позволит органам военного управления совершенствовать теоретическую подготовку по организации совместных боевых действий, а войскам отработать практическую работу по-боевому слаживании и дальнейшему совершенствованию боевого слаживания с другими воинскими контингентами, принимающих участие международном оперативно-тактическом командно-штабном учении "Бiрлестiк-2024"

Особо следует отметить, что при посещении и ознакомления хода выполнения 2 этапа учения, руководитель учения – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан – начальник департамента оперативного планирования полковник Даурен Манап отметил боевую работу воинского контингента Вооруженных Сил Кыргызстана.