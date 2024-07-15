Кубанычбек Шаршенбаев: АДС должен быть распущен

Антикоррупционный деловой совет при президенте КР должен быть распущен, заявил председатель ОО "Антикоррупционное общественное содействие" (АКОС) Кубанычбек Шаршенбаев. Такое заявление он сделал по итогам прошедшего круглого стола в Бишкеке, посвященного борьбе с коррупцией в Кыргызстане. Организовано мероприятие было, напомним, общественным фондом "Тилекмат Аке".

По его словам, члены АДС сами не знают своих функциональных обязанностей.

"На кругом столе они сказали, что их задача - разработка государственной стратегии антикоррупционной политики. Это неправильно, значит они не знают свои функции и назначение. Они должны заниматься не только разработкой стратегии, но и мониторингом, поддержкой и оценкой плана действий по реализации данной стратегии.

Дело в том, что эта стратегия в течении 4-х лет не действует в Кыргызстане. Помнится, в конце 2020 года Жээнбеков принял новую стратегию антикоррупционной политики, то есть она до сих пор действует, так как указа об ее отмене не было. Однако из-за того, что нет преемственности между президентами, нынешний глава государства не признал ту стратегию без каких-либо объяснений.

Зачем АДС разрабатывать новую стратегию, когда есть действующий документ? Ту стратегию разрабатывал секретариат совбеза КР в течении 2-х лет. Я в этом участвовал и вносил даже свои поправки.

Насколько мне известно, АДС одобрил стратегию 31 мая 2022 года, но президент ее не утвердил. Получается уже третий год не утверждается эта новая стратегия. Значит есть недоработки и упущения. Теперь они говорят, что новая стратегия только с 2025 по 2030 год будет работать.

Также они заявили, что по новой стратегии дали право гражданскому обществу контролировать госорганы, но дело в том, что и предыдущая стратегия также давала возможность мониторить и проводить оценку. Получается, нынешнее руководство АДС ничего нового не придумало. Так зачем тогда было потрачено столько времени?

То есть я повторяю, АДС не работает и государство 4 года существует без стратегии антикоррупционной политики. Государственные органы и местные власти работают без этого важного документа.

Что такое стратегия антикоррупционной политики? Это объединение усилий государство и гражданского общество в противодействии коррупции, которого на сегодня нет.

Поэтому на круглом столе с учетом всех замечаний я предложил распустить Антикоррупционный деловой совет при президенте КР, тем более, что членов АДС избирают всего на 2 года и их срок уже прошел", - заявил Шаршенбаев.

Эксперт предлагает создать новый госорган, который будет заниматься предупреждением коррупции.

У нас есть органы, которые занимаются карательными функциями по последствиям коррупции, а не предупреждением и выявлением причин коррупции. Нет такого госоргана. Поэтому я предлагаю возродить работу государственного органа, которым в свое время руководил сам президент Садыр Жапаров. Я имею в виду Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Сейчас актуально именно предупреждение коррупции, а то, что есть результат по карательным функциям, то это - последствия коррупции. В карательных функциях - предупредительное назначение есть, но это мизер. Пока мы не устраним и не выявим условия, порождающие причины коррупции, результата будет мало. Карать надо, но все таки в приоритете должно быть предупреждение.

Когда апрельской революции распустили Нацагентство по предупреждению коррупции, то я ожидал, что АДС будет выполнять эти функции. Тем более, в положении АДС, утвержденном Указом президента, прописано, что они должны заниматься предупреждением коррупции, но они отошли от этого направления", - добавил он.