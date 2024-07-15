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"В Узбекистане активно идет переход на электромобили и электробусы"

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- Светлана Лаптева
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Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов рассказал vb.kg, какой вклад технологическое перевооружение Узбекистана вносит в противодействие экологическим вызовам в Центральной Азии.

По его словам, изменение климата в глобальном масштабе неизбежно и неоспоримо.

"К сожалению, данный процесс в Центральной Азии с годами прогрессирует. Экологическая и климатическая ситуация в регионе продолжает оставаться сложным вызовом для государств ЦА, что обусловлено комбинированным влиянием как глобальных, так и региональных климатических процессов. При этом приоритетный источник таких изменений - потепление, вызванное увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере Земли.

Центральная Азия, расположенная в средних и высоких широтах северного полушария планеты, является одним из наиболее уязвимых к изменению климата регионов. Средняя температура воздуха здесь выросла в среднем на 1,7° C за столетие, во многих районах увеличивается изменчивость и интенсивность выпадения осадков, есть тенденция по уменьшению стока малых и крупных рек. Вместе с тем отмечается резкое увеличение частоты и амплитуды колебаний экстремальных значений паводков и периодов дефицита водных ресурсов.

С чем связана подобная ситуация?

Ускорение и усиление климатических изменений в регионе во многом связаны с деградацией экосистемы Аральского моря, которое до 1960-х выполняло роль естественного регулятора климата, нивелируя резкие колебания температурных показателей на территории Центральной Азии благодаря значительному объему воды и площади водной поверхности. Воздушные массы, поступающие в основном с западного направления над территорией Аральского моря, зимой нагревались, а летом охлаждались. Такие интенсивные процессы приводили к тому, что циркулирующая с воздушными массами влага выпадала в виде осадков над горными хребтами в осенне-зимний период, пополняя снежный и ледяной покров. Экологическая катастрофа Аральского моря вызвала существенные негативные изменения в данной циркуляционной системе, нарушив распределение влаги в регионе.

Деградация экосистемы Аральского моря и появление новых районов опустынивания являются катализатором ускорения процесса потепления в регионе. Климат на территории Узбекистана и ЦА в целом с каждым годом становится все суше и жарче, растет количество пыльных бурь значительной интенсивности - летом и снижение снежных заносов в горах - зимой. Это создает вызовы для развития отдельных секторов экономики (сельское хозяйство и водоемкие производства) и порождает климатическую миграцию в регионе.

Какие меры предпринимаются в нашей стране?

Узбекистан реализует последовательные меры, направленные на смягчение процессов дальнейшего ухудшения ситуации. В частности, являясь стороной Рамочной конвенции ООН "Об изменении климата" (РКИК ООН) и Парижского соглашения республика осуществляет соответствующие национальные планы и проекты.

В Узбекистане правовая база в сфере охраны окружающей среды обеспечивается более 30 законами и примерно 280 нормативно-правовыми актами. Вопросы изменения климата интегрируются в национальные стратегии и программы. Утверждена Стратегия по переходу на "зеленую" экономику на период 2019-2030 годов, важными задачами которой являются повышение энергоэффективности экономики и рациональное потребление природных ресурсов. Приоритетное внимание вопросам водосбережения и охраны окружающей среды, увеличения площади зеленых насаждений в стране, создания вокруг крупных городов зеленых поясов для улучшения экологической ситуации, мелиоративного состояния земель и борьбы с опустыниванием уделено также в Стратегии "Узбекистан - 2030".

В последнее время в экспертной среде часто можно слышать мнение, что значительную ответственность за сложную экологическую обстановку в Центральной Азии несут устаревшие технологии и экологически вредные производства, неэффективные очистные сооружения и использование большого объема углеводородного топлива. Например, большое количество автомобилей с двигателем внутреннего сгорания приводит к ухудшению экологической обстановки в городах, что вызывает справедливые нарекания жителей. Действительно, это так.

В структуре транспортных средств, используемых в республике, доминирует автомобильный, общее количество которого составляет более 4,5 млн единиц. Несмотря на относительную эффективность и экономичность, автотранспорт - второй крупный потребитель энергоресурсов и наряду с сектором промышленности является одним из главных загрязнителей окружающей среды. В целом доля эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу от транспортных средств в настоящее время в стране достигает 63 процентов, а в крупных городах, таких как Ташкент, превышает 90 процентов.

При этом ежегодный объем выбросов загрязняющих веществ за счет использования бензина и дизтоплива в автотранспорте составляет более 1,5 млн тонн.

Из-за бурного роста строительства разных объектов на всей территории страны и аномального повышения температуры происходит заметное ухудшение состояния окружающей среды, особенно в крупных и промышленно развитых городах.

В этих условиях, несомненно, выходом из ситуации является переход к технологиям Четвертой промышленной революции, принципам и ценностям зеленой экономики. В практической плоскости это означает перевод экономики и транспортного сектора на топливо и технологии нового поколения, а также повышение качества мониторинга ситуаций с вредными выбросами.

В Узбекистане этот процесс уже активно идет как со стороны общества, так и государства, которое оказывает поддержку бизнесу и гражданам по переходу на новые технологии. В качестве примера можно привести освобождение импорта электромобилей от таможенных пошлин, акцизного налога и транспортных сборов. Нужно лишь оплатить НДС в размере 12 процентов от общей таможенной стоимости.

Это привело к быстрому росту количества импортируемых электромобилей и их популяризации в стране. Сегодня в Узбекистане функционирует уже более 31 тысячи электромобилей. Указом Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года с 1 января 2022-го запрещен импорт бензиновых и дизельных транспортных средств, не соответствующих экологическим требованиям "Евро-4".

Идут активные изменения в сфере общественного транспорта крупнейших городов Узбекистана в сторону широкого внедрения электробусов. В 2023 году для Ташкента в Китае закуплено 300 электробусов и 700 автобусов, работающих на сжиженном газе. Для Самарканда будет приобретено еще 350 электробусов.

Более того, за последние два года электрифицированы 3148,2 км железных дорог, а тепловозы заменены на электровозы.

На наш взгляд, большой потенциал для улучшения экологической ситуации в Узбекистане содержит в себе переход на водородное топливо для двигателей внутреннего сгорания и водородную энергетику как перспективное направление Четвертой промышленной революции.

Превосходство водородной энергетики

Преимущества водорода как топлива связаны не только с тем, что при его сгорании образуется экологически чистый водяной пар. По сравнению с органическим топливом он обладает большим запасом энергии: при сгорании одной тонны водорода выделяется столько же тепла, сколько при сгорании 3,5 тонны органического топлива. Если мы перейдем на водородную энергетику, то некоторые выбросы (оксиды азота и монооксид углерода) значительно снизятся, а некоторых (сернистый ангидрид и твердые частицы) вообще не будет.

В Узбекистане на законодательном уровне созданы условия для дальнейшего развития системы мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха, позволяющего получать информацию в режиме онлайн, а также для развития возобновляемой энергетики.

Как известно, энергетика является главной артерией не только экономики, но и устойчивого развития любого государства. В условиях истощения мировых запасов углеводородного сырья, усугубления глобальных экологических проблем все большее значение приобретает развитие альтернативной энергетики с расширением использования возобновляемых источников энергии. Внедрение и применение ВИЭ в мире становится безусловным фактором инновационного развития. Это ведет, в частности, к формированию новой технологической базы генерации электроэнергии и тепла, повышает энергоэффективность электроэнергетики, создает рабочие места, улучшает качество жизни людей, экологические условия, снижает угрозы техногенных катастроф.

В связи с этим в разработанных стратегиях экономического развития многие ведущие страны ставят задачу достижения к 2030 году доли ВИЭ в общем объеме вырабатываемой электроэнергии до 40 процентов.

В структуре первичных топливно-энергетических ресурсов Узбекистана 85 процентов занимает нефть и газ. Вместе с тем фактор ресурсной ограниченности углеводородных источников энергии, масштабы и темпы их истощения побуждают принять необходимые меры, чтобы войти в состав ведущих стран, развивающих альтернативную энергетику. Внедрение ВИЭ - один из приоритетов на пути перехода экономики страны на инновационные рельсы и экологически чистые технологии.

Согласно экспертным оценкам, потенциал ВИЭ у нас в стране эквивалентен 51 млрд тонн нефти. Существующие сегодня технологии позволяют получить энергию, эквивалентную 179 млн тонн нефти, что в 2,5 раза превышает объем используемого в республике топлива, а также предотвратить выбросы 447 млн тонн углекислого газа, сернистых соединений, оксида азота и других загрязняющих веществ.

В 2019 году в Узбекистане принят Закон "Об использовании возобновляемых источников энергии", а в уже упомянутой нами Стратегии "Узбекистан - 2030" поставлены амбициозные задачи: введение в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 27 тысяч МВт и доведение доли ВИЭ в общем объеме вырабатываемой электроэнергии до 40 процентов. Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 млн тонн.

Для реализации этих целей привлекаются иностранные компании и инвесторы. Одним из примеров может служит сотрудничество с организацией, которая планирует построить три солнечные электростанции: Nur Jizzakh на 220 МВт в Джизакской, Nur Samarkand на 220 МВт - в Самаркандской и Nur Sherabad на 457 МВт - в Сурхандарьинской областях. По имеющейся информации, Европейский банк реконструкции и развития уже сформировал для компании Masdar пакет финансирования в размере 205 млн долларов. Введение в эксплуатацию этих трех солнечных электростанций позволит обеспечить электроэнергией более миллиона домов и сократить выбросы углерода в атмосферу на 1,2 млн тонн в год.

Убедительным примером масштабности проводимых работ в этом направлении является, то что в декабре 2023 года введены в эксплуатацию и подключены к сети пять солнечных и одна ветряная электростанция в шести регионах нашей страны.

В частности, впервые полностью за счет прямых иностранных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства введены в эксплуатацию солнечные электростанции в Карманинском и Нурабадском районах общей мощностью 200 мегаватт, которые до настоящего времени выработали миллиард киловатт-часов зеленой энергии.

Эмиратская компания Masdar завершила реализацию проектов строительства трех современных фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью 900 мегаватт. В Тамдынском районе Навоийской области построена первая очередь ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт.

Кроме того, в Бухарской и Кашкадарьинской областях китайской компанией China Gezhouba Group завершен первый этап строительства двух солнечных станций общей мощностью 1000 мегаватт.

Примечательно, что строительные работы завершены в рекордно короткие сроки - всего за девять месяцев.

В результате полного ввода указанных проектов общей стоимостью два млрд долларов бесперебойный доступ к электроэнергии получат два миллиона домохозяйств, появится возможность экономии двух миллиардов кубометров природного газа, производства промышленной продукции и услуг на четыре млрд долларов.

Сегодня в нашей стране ведется работа над проектами строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 ГВт.

Физические лица, установившие солнечные панели для обеспечения своих домов электричеством, освобождаются от уплаты земельного и имущественного налога на три года, а субъекты предпринимательства - на 10 лет.

В последние годы члены Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья и экологии в сотрудничестве с ведущими специалистами Узбекистана работают над целым рядом перспективных проектов, так или иначе имеющих отношение к технологиям нового поколения.

В первую очередь нашей командой ученых и экспертов разработана не имеющая аналогов в мире теория и универсальная методика оценки интенсивности климатических изменений. В настоящее время мы готовы провести практическую апробацию данной методики не только для Узбекистана, но и других регионов Центральной Азии.

В течение последних лет ведем работы по созданию опытно-пилотной установки по получению зеленого водорода экологически чистым путем. В ней для разложения молекулы воды применяется электрическая энергия, выработанная с помощью солнечных панелей и ветрогенератора. Получены обнадеживающие результаты проверки на жизнеспособность выбранной технологии, поскольку себестоимость такой электрической энергии находится практически на одном уровне с электроэнергией, выработанной по традиционной технологии.

В настоящее время проводится работа по применению автономного технического комплекса на базе гибридных источников электрической энергии, работающих на энергии солнца и ветра в сочетании с системами водородных технологий для орошения сельскохозяйственных угодий и для использования сельхозтехникой в зонах отсутствия инфраструктуры.

В сферу научных интересов входят также проекты по решению проблем с засолением и загрязнением почв химикатами. Группой наших ученых и специалистов разработана соответствующая международным стандартам новая экологически безопасная, ресурсосберегающая и экономически эффективная водосберегающая биоагротехнология повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур.

Ее применение позволит улучшить плодородие почв, повысить всхожесть семян на засоленных почвах и снизить нормы высева семян на 10-30 процентов, уменьшить расход поливной воды на 15-20 процентов. Кроме того, это окажет экономический эффект, позволяющий повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 30-40 процентов, засухоустойчивость и стойкость растений к заморозкам, снизить поражение сельскохозяйственных культур болезнями и вредителями, сократить сроки созревания сельскохозяйственной продукции на 15-20 дней.

Новые биоагротехнологии дадут экологический эффект, позволяющий снизить химическую нагрузку на почву и сельскохозяйственные культуры, степень засоленности и загрязненности почв хлорорганическими пестицидами и тяжелыми металлами. Социальный эффект использования этой технологии состоит в улучшении здоровья населения, получающего доступ к качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции", - заявил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/438310
Теги:
Узбекистан, экология
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