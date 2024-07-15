Почему важно сохранить троллейбусы в Бишкеке: путешествие по времени

В Бишкеке прошла уникальная экскурсия под названием "Экскурсионный троллейбус. Бишкек. Реконструкция", в которой принял участие корреспондент издания vb.kg. Участники совершили путешествие по историческим и архитектурным достопримечательностям города, узнавая больше о его культурном наследии. Гид Алтынай Кудайберген подчеркнула важность троллейбусов для городской инфраструктуры и его роль в развитии экологически чистого общественного транспорта.

Мероприятие было направлено на привлечение внимания к сохранению троллейбусных линий в Бишкеке, подчеркивая необходимость их поддержания для будущих поколений горожан.

"Самый экологичный транспорт - это троллейбусы. Автобусы, которые нам предлагают, потребуют утилизации батарей. Нужно подумать, где будут хранить эти отходы и какой ущерб они нанесут экологии. Я также поддерживаю экскурсионный троллейбус, так как в наш город приезжает много туристов. Важно, чтобы они знали о наших достопримечательностях. Нам следует больше говорить о наших достижениях, - отметила одна из участниц экскурсии домком Нуркан Бурканова.

Экскурсия началась с микрорайона "Джал" и на протяжении всего пути мы узнали много интересных фактов.

"Ранее 11-й троллейбусный маршрут соединял 12 микрорайон с Восточным автовокзалом, но из-за демонтажа линий и ремонта дорог сейчас он проходит от Верхнего Джала до Западного автовокзала. Джал является одним из молодых микрорайонов города, здесь ранее располагалась деревня Попеновка, которая стала частью города в 1961 году.

Мы проезжаем мимо Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, первый ректор которого был Георгий Сухомлинов. На этом же проспекте находился популярный стадион Инструментальщик, разрушенный в начале 90-х, теперь на его месте находится торговый центр.

Троллейбусы играли важную роль, перевозя жителей из жилых районов в индустриальные зоны. Например, 17-й троллейбус следовал из южных микрорайонов до Кожзавода и завода имени Фрунзе. Транспортная сеть была умно организована и эффективно функционировала.

Двигаясь по проспекту Манаса в сторону Филармонии, мы проезжаем мимо центральных улиц, школ и университетов, таких как Кыргызский национальный университет и Международный университет Кыргызстана. Это одна из самых живописных точек города с архитектурой сталинского периода.

Проспект Жибек-Жолу, по которому мы проезжаем, был частью Шелкового пути. Здесь расположены Русская православная церковь, еврейская синагога, католический приход и крупная мечеть.

На Жибек-Жолу находятся также самые популярные заведения этнической кухни. Мы проезжаем бульвар Молодой Гвардии, который простирается от Жибек-Жолу почти до Железной дороги, - рассказала гид Алтынай Кудайберген.

"Завод Ленина, был крупнейшим промышленным предприятием, дававшим работу 30 тысячам человек. Завод имел филиалы в Караколе и Таласе, и даже колония №47 выполняла заказы для него", - рассказала другая участница экскурсии Гульфира Минкина.

"Мы должны бороться за сохранение троллейбусов, потому что их линии демонтируют. В 1951 году был открыт первый троллейбусный маршрут. Более 70 лет мы развивали электрический транспорт, но сейчас мэрия уничтожает троллейбусные линии. Жители написали письма, чтобы не допустить передачу троллейбусов в другие города. В советское время существовали не только экскурсионные троллейбусы, но и троллейбус-буфет, троллейбус-грузовик и свадебный троллейбус", – добавила соорганизатор мероприятия и экоактивистка Бермет Борубаева.