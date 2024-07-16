Кто управляет историей Кыргызстана?

В конце июня депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении приняли закон о реабилитации советских граждан, пострадавших от репрессий в период 1918-1953. Депутаты ушли на каникулы, и теперь подпись осталась только за президентом страны, который должен сказать свое веское слово.

Новшество закона в том, что контроль над комиссией по реабилитации практически передается "неправительственным правозащитным организациям", а представителям государства остается менее половины голосов в составе этого органа (статья 1 законопроекта). Их уполномоченные представители получают неограниченный доступ к архивам, включая документы спецслужб, а также право трактовать историю людей и страны без всякого контроля.

Нынешняя система реабилитации невинно осужденных Верховным судом, казалось бы, работала вполне успешно. За 45 лет отказ в реабилитации получили всего четыре человека, осужденных за измену родине в годы Великой Отечественной и участие в гитлеровских военных формированиях. Значит, цели у закона какие-то другие - с правосудием не связанные.

Qui prodect? (Кому выгодно?)

Ещё в 2019 году в Кыргызстане предложили принять новый закон о реабилитации жертв репрессий. По этому закону пострадавшими хотели признать басмачей, террористов, пособников нацистов и иностранных спецслужб, дезертиров периода Великой Отечественной войны и даже коррупционеров. Однако тогда этого не удалось сделать: помешала новая революция.

Спустя пять лет о принятии закона заговорили вновь. Уже в октябре 2023 года Жогорку Кенеш принял в первом чтении поправки в закон о реабилитации. И, удивительное дело, на тот момент парламент был вновь избранным, сменилась вся власть. Но закон проталкивали и принимали – старый. Кто же его лоббировал?

Опять же возвращаемся в 2019 год. Тогда "Открытым правительством" совместно с Фондом Сороса и был подготовлен закон о реабилитации. Организация "Открытое правительство" была создана в 2011 году несколькими государствами во главе с США. По сути, цель этой организации состоит в том, чтобы целенаправленно оказывать давление на правительства стран, подписавших соглашение. То есть это ещё один рычаг давления.

На сегодняшний день "Открытое правительство" поддерживается Госдепартаментом США. И, соответственно, на поддержание этой инициативы США тратит деньги налогоплательщиков. Скандально же известный Фонд Сороса и его филиал "Институт Открытое общество" продвигают в Кыргызстане проекты весьма сомнительного качества. Так, с 1993 фонд организовал в стране 180 крупных программ на общую сумму более 50 миллионов долларов. За первые 10 лет существования в Кыргызстане Фонд Сороса потратил более 40 миллионов долларов на "продвижение демократии". Но стоило Кыргызстану принять новый закон об НПО, чтобы контролировать финансы и цели иностранных агентов, как фонд объявил об уходе из республики, испугавшись грядущей прозрачности.

Помимо медиа, фонд не обошёл стороной и историю. На переписывание истории на свой лад он тратит баснословные суммы. Собственно, в издаваемых фондом учебниках история отражается весьма и весьма однобоко. В 2000-е по соросовским учебникам учили школьников-узбеков на юге страны, и они приходили к мысли, что их страна – не Кыргызстан, а Узбекистан, а президент - Ислам Каримов. Это могло сыграть свою роль в национальном конфликте 2010 года.

В апреле с.г., выступая на конференции, политический обозреватель Мария Озмитель высказалась о том, что учебники под редакцией фонда полны ненависти к противникам Америки: "Меня удивляет, когда сейчас в Twitter отдельные политики, представители неправительственного сектора и масс-медиа рассказывают нам о том, какое упущение для Кыргызстана, что Фонд Сороса закрылся. Мол, они то-то и то сделали, столько учебников нам напечатали. Я видела этот учебник истории, который печатался в каком-то мохнатом году на деньги Фонда Сороса. Его ребенку в школе выдали. И там черным по белому написано, что Россия - это агрессор, колонизатор и т.д.".

В Кыргызстане не только Фонд Сороса занимается переписыванием истории. Кроме него, этой же темой занят ещё фонд NED, который в 2024 году на реализацию своих программ запросил у Госдепартамента США 300 миллионов долларов. Эти программы будут работать в 100 странах, включая Кыргызстан. Среди "исторических" проектов, финансируемых в стране NED и Фондом Сороса, - НПО-иноагент "Эсимде" и другие организации, о которых "Вечерний Бишкек" уже рассказывал.

В стране также действует программа агентства правительства США USAID "Окуу керемет" ("Учиться хорошо""). Как пишут авторы, "программы USAID сыграли важную роль, помогая внедрять современные учебные программы по математике, языку и истории". Проект этот длится с 2019 по 2024 г., и затрачивается на него 18, 9 миллиона долларов.

Закон и массы

Принятие поправок к закону вызвало в обществе ропот. Общественники, блогеры, журналисты из Кыргызстана высказались весьма откровенно. По их мнению, принятие этого закона приведёт к тому, что общество расколется на две половины.

Так, например, высказался кандидат исторических наук Павел Дятленко, которого привлекали в качестве эксперта при разработке законопроекта: "По своему содержанию и терминам законопроект является политическим и идеологическим, а не правовым документом. Его реализация приведет к долгосрочным негативным последствиям для нашего общества и государства. Законопроект не решает существующие проблемы по реабилитации граждан, пострадавших от политических преследований, а направлен на создание новых – в виде политических спекуляций и исторических фальсификаций".

Известный кыргызский блогер и общественный деятель Нур Исмаил написал на своей странице в соцсетях: "Насчёт этого закона и поправок спорить можно много и долго, и у каждой из сторон будут свои аргументы. Но лично я думаю так: прежде чем принимать подобные законы, нашим историкам, экономистам и юристам следовало бы прежде всего дать юридическую и экономическую оценку этому историческому периоду, занявшему более 70 лет. Нам всем нужно в целом оценить и определить, был ли этот промежуток истории для нашей страны и народа в целом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, или же ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ?! Оценка должна быть строго объективной, то есть с экономическими, демографическими и прочими производственными и научными показателями".

Собственно, Кыргызстан идёт семимильными шагами по украинскому пути. Ведь там начиналось всё точно так же. Западные НПО и фонды на Украине влезли в крайне щепетильную тему. Всё разворошили, считай, разрушили и переписали на свой лад. При принятии похожего закона там никто не задумывался, как его примут граждане и как он отразится на их судьбах. В итоге это привело к тому, что "родные братья разошлись по разные стороны баррикад".

Оруэлл писал: "Кто управляет прошлым, тот управляет будущим". С этим и связан интерес Запада к переписыванию истории Кыргызстана. "Соросовский" закон подписал пока парламент страны. Подпись осталась только за президентом – тогда и посмотрим, кто управляет историей Кыргызстана.

Полина Беккер