Полезно проявить осмотрительность и бдительность. Гороскоп с 15 по 21 июля

Начало недели может встряхнуть полученными новостями и происходящими событиями, в том числе природного характера. Всё это из-за соединения Марса с Ураном, а также влияния звезды Алголь. В понедельник и вторник будьте осмотрительнее, в том числе со словами. Даже шутки могут иметь далеко идущие последствия. Тяга к азарту, риску может сметать всё на своём пути, становясь причиной финансовых потерь, накладок в поездок, также разногласий. Неприятный сюрпризы могут доставить погодные условия. Будьте осторожнее на воде. Обратите внимание н здоровье – особенно давление. Другим важным событием недели станет Полнолуние, которое состоится 21 июля. Со среды по субботу, пока Луна растет, можно приступать к важным делам, запускать бизнес, заниматься покупками, инвестициями. Летний отдых впечатлит. Среда и четверг благоприятны для дальних поездок, если ещё не выбрали вариант летнего отдыха, самое время это сделать. Дни благоприятны для крупных покупок, особенно авто, решения вопросов с документами. Дни располагают к признаниям в чувствах. Можно стричь волосы, посещать косметолога. Пятниц и суббота благоприятны для крупных инвестиций, сделок с недвижимостью. Полученные советы сыграют важную роль. В воскресенье не переутомляйте себя. Посвятите день неспешному отдыху.

Овен – жизнь озадачит необходимостью в срочных покупках и прочих тратах, а потому предстоит заняться поиском денег, который увенчается успехом. Потребность в финансах сделает вас изобретательнее и находчивее, а потому и с такими вызовами жизни вы справитесь. Жаркие события предстоят в личных отношениях. Продолжится важный разговор, который и предопределит судьбу амурных отношений. Сделанный выбор окажется наиболее удачным для вас, что сделает и личную жизнь и летние приключения интереснее.

Телец – непредвиденные события потребуют иного подхода и от вашего решения будет многое зависеть. Справившись с волнением и не убегая от ответственности, вы сумеете отыскать наиболее подходящий вариант действий, который позволит и в бизнесе преуспеть, и летний отдых устроить. Возможны частые незапланированные поездки. домочадцы вас поддержат и не только словами, но и делом, а потому не стесняйтесь обращаться за советом или помощью к близким людям.

Близнецы – полезно проявить осмотрительность и бдительность, особенно в начале недели. От экстремальных развлечений и рискованных дел, поездок, лучше воздержаться. Интуиция поможет в решении финансовых вопросов, а также пополнении казны. Возникшие идеи позволят увеличить доходы. Полезным окажется посещение различных инстанций, разговор с руководством, влиятельными людьми. Удастся получить документы, согласия, протекцию, благодаря чему станет возможным карьерный рост.

Рак – друзья и различие знакомые будут источниками всевозможных идей. Вам же предстоит делать выбор, и он окажется удачным если вы не станете соглашаться на первое встречное приглашение, а рассмотрите все варианты, выбрав лучший. Предстоят незапланированные поездки, которые наполнят жизнь приятными эмоциями от летних приключений. Объяснения в любви также не заставят себя долго ждать. В делах также вероятен прогресс, результатом которого станут дополнительные доходы.

Лев – следите за новостями, особенно в начале недели. Быстро меняющиеся события создадут шанс для карьерного продвижения и роста доходов. Вот для этого и пригодятся новости, дабы вы сделали своевременный шаг. Важно также заняться оформлением документов. Устроив дела, вы сможете позволить непродолжительный, но увлекательный летний отдых, который обрадует домочадцев и произведёт нужное впечатление на вторую половинку.

Дева – неожиданные новости озадачат, поскольку практически перечеркнут прежние планы, но именно это и подтолкнёт к поиску новых вариантов, благодаря чему вы по-иному проведёте летний отдых, выберите оригинальные варианты развития в бизнесе, а также другое направление в учёбе. Предстоит больше обычного общаться, проводить всевозможные встречи, деловые презентации что будет вознаграждено решением финансовых вопросов, получением подарков.

Весы - в начале недели не обольщайтесь и проявите рассудительность. Попав под влияние соблазнов и азарта можно пустить под откос сбережения. Будьте осмотрительны в покупках. После среды время более успешное и располагает к преумножению доходов, выгодным покупкам. Устроятся дальние поездки, решатся вопросы с учёбой, а в личной жизни наступит заметное оживление благодаря летнему вояжу.

Скорпион – в первые дни недели деловые партнёры, знакомые и, даже домочадцы, могут выкинуть всё что угодно. Не судите строго. Поспешив с выводами можно наломать дров. Со среды и далее созидательность в общении восстановится. Самое время обсуждать и начинать совместные проекты, либо направляться в летний отдых, если с делами уже разобрались. Деловые переговоры натолкнут на продуктивные идеи, а шутки и юмор во время неформального общения помогут лучше понять внутренний мир дорогих сердцу людей.

Стрелец – вам посчастливиться застать руководство в хорошем настроении и быстро уладить важные вопросы. Не составит труда получить документы. Удача будет в этом случае на вашей стороне, а потому вы получите необходимое содействие. Препятствия могут возникать во время поездок и особенно дальних. В начале недели постарайтесь не спешить и не поторапливать попутчиков. Периодические ссоры создадут дополнительные проблемы во время путешествий, а раздражительность станет виной происшествий.

Козерог – сообщения в начале недели обескуражат, но и обнадёжат. Они ускорят встречу с любимым человеком и родственниками, а также поспособствуют поездке. Ожидайте приезд гостей, либо сами собирайтесь в летнее путешествие. Сложности могут возникать с деньгами. Опрометчиво потратив большую сумму денег, вы испытаете сложности при оплате билетов, либо совершении важных покупок. Воздержитесь от незапланированных трат, а также остерегайтесь потерь и краж.

Водолей – деловые партнёры и домочадцы не поскупятся на критические замечания, но вступать в споры не спешите. Вы раскроете планы перед конкурентами и также настроите против себя людей, которые в целом на вашей стороне. Продолжайте заниматься делами, а также покупками и сделками. Доходы могут возрасти, что укрепит финансовое положение и позволить сделать дорогостоящие покупки. Возможно одобрение ваших финансовых требований со стороны руководства.

Рыбы – небрежность в словах, невнимательность на дорогах, рискованные развлечения в начале недели могут создать сложности. Не торопитесь с ответом на полученные сообщения, особенно если они задели ваши чувства. Уже со среды эмоции придут в равновесие, а потому и ваши ответы будут способствовать развитию отношений, продвижению дел. Увлекательно сложатся поездки , а новые знакомства поспособствуют развитию. Финансовое положение продолжит улучшатся.

Астролог Андрей Рязанцев