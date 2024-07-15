Фахреттин Алтун: Мы продолжим во всех сферах вести борьбу против ФЕТО

Ночью 15 июля 2016 года была осуществлена вероломная попытка переворота с целью свержения демократически избранного правительства Турции. Попытка государственного переворота, осуществленная террористической организацией фетхуллахистов, началась с закрытия мостов в Стамбуле и вывода танков на улицы.

Многие государственные учреждения и организации, в первую очередь Великое национальное собрание Турции, Президентский комплекс и Управление полиции провинции Анкара подверглись бомбардировкам. Вскоре стало понятно, что это не отдельный инцидент, а скоординированная атака.

Группы ФЕТО, пытавшиеся осуществить переворот, совершили нападение с целью покушения на нашего президента г-на Реджепа Тайипа Эрдогана. По призыву нашего президента, выступление которого транслировалось по национальному телевидению, наш народ вышел на улицы, чтобы защитить свою демократию. Миллионы наших граждан всю ночь боролись с террористической организацией, пытавшейся осуществить переворот.

Утром 16 июля усилиями турецких вооруженных сил, Главного управления безопасности и нашего народа, защищающего свою демократию, вероломная попытка переворота была подавлена, а заговорщики были задержаны. Всего среди военных и мирных жителей пали мучениками 252 человека, 2740 человек получили ранения. Ночью 15 июля на пути заговорщиков встали такие герои, как мученик Омер Халисдемир, который ценой своей жизни встал на защиту Командования сил специального назначения и нейтрализовал генерала, находившегося среди зачинщиков переворота. Наши граждане, которых пытались убить на перекрытом Босфорском мосту, рискуя погибнуть, смогли обезвредить заговорщиков. Это один из тех исторических моментов, когда единство и решимость нашей нации подверглись испытанию.

Турецкое правительство с первых мгновений попытки переворота приняло меры по восстановлению порядка и привлечению виновных к ответственности. В заявлениях, сделанных нашим президентом и государственными чиновниками в ходе этого процесса было указано, что попытка переворота была осуществлена нелегальной группой, проникшей в турецкие вооруженные силы, вне контроля командного руководства.

Стало ясно, что за попыткой переворота стояла организация ФЕТО. Выяснилось, что главарь организации, проживающий в США, совершил это предательское деяние вместе со своей параллельной структурой внутри государства.

Одержанная победа была запечатлена как одна из самых достойных сопротивлений не только в Турции, но и в истории демократии во всем мире.

Турция, продолжающая сегодня свою борьбу, ожидает солидарности со стороны дружественных и союзных стран, особенно в отношении экстрадиции беглецов ФЕТО и их лидеров, сбежавших за границу. Хотя многие страны международного сообщества проявили поддержку и солидарность с Турцией, реакция некоторых наших стран-союзников на попытку переворота была недостаточной.

То, как попытка переворота была освещена в СМИ упомянутых стран, Турцию далеко не удовлетворило. Ответственные на международном уровне западные телерадиовещательные организации попытались упростить то, что произошло ночью 15 июля. Они сообщили о кровавой попытке переворота, направленной против демократии в нашей стране, используя неудачное выражение "конфликт между двумя сторонами".

После предательской попытки переворота 15 июля было предпринято множество попыток экстрадиции лидера организации, осевшего в Пенсильвании, однако положительного ответа от нашего союзника США по этому вопросу получено не было. В условиях существования угрозы нашей демократии такое отношение нас огорчило.

Мы знаем, что ФЕТО продолжает действовать во многих регионах, включая страны-союзники. Мы продолжим во всех сферах вести борьбу против этой террористической организации, которая угрожает безопасности не только Турции, но и всех государств, в границах которых она существует.

Наша страна, которая еще больше укрепила свои демократические институты после вероломной попытки переворота, будет во всех областях продолжать борьбу с террористической организацией, которая угрожает жизни наших граждан и независимости нашей страны.

Мы продолжим чтить память наших граждан, отдавших свои жизни, защищая независимость и будущее Турции в ту кровавую ночь.

Профессор, Д-р Фахреттин Алтун

Глава Управления по коммуникациям администрации президента

Турецкой Республики