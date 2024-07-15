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Сели в Оше. 350 человек вышли на поиски 4 пропавших граждан

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В Оше на поисковые работы четверых пропавших граждан, унесенных селевыми потоками, вышли 350 человек.

Как сообщили в МЧС, в результате селей в воскресенье, 14 июля, стало известно о пропаже пятерых граждан.

Тело девочки 2018 года рождения Н.С. в 22:40 было найдено в ирригационном канале Шахронсой в городе Андижан, Узбекистан.

Сегодня, 15 июля, поисковые работы ведут 4 группы. Поиски ведутся в зоне отдыха Мол-Булак, в юго-восточной части канала Ак-Буура, в парке "Токтогул" и на территории городского центрального рынка.

По предварительной информации, это одна семья: женщина Д. Н. 1980 года рождения, ее три дочери М. 2005 года рождения, М. 2014 года рождения, С. 2018 года рождения.

Из 350 человек, задействованных в поисках, 170 спасатели, 2 кинолога, водолазы. И еще 180 человек от службы гражданской защиты.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438319
Теги:
Ош, сель
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