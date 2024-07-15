Сели в Оше. В МЧС рассказали, сколько объектов пострадали

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, сколько объектов пострадали от селевых потоков.

По данным ведомства, 14 июля в Кара-Суйском районе сели сошли в трех айылных аймака – это Мады, Датка и Баш-Булак, в результате пострадали:

- 94 соцобъекта, из них 4 школы, 1 детский сад, 2 больницы, музей и ФАП,

- 642 дома.

В городе Ош пострадали:

- 1 соцобъект детский садик,

- 146 домов.

Отмечается, что в настоящее время на местах продолжается уточнение информации. Дополнительная информация будет позже.

Источник: Кабар