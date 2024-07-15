Сели в Оше. В МЧС рассказали, сколько объектов пострадали

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, сколько объектов пострадали от селевых потоков.
По данным ведомства, 14 июля в Кара-Суйском районе сели сошли в трех айылных аймака – это Мады, Датка и Баш-Булак, в результате пострадали:
- 94 соцобъекта, из них 4 школы, 1 детский сад, 2 больницы, музей и ФАП,
- 642 дома.
В городе Ош пострадали:
- 1 соцобъект детский садик,
- 146 домов.
Отмечается, что в настоящее время на местах продолжается уточнение информации. Дополнительная информация будет позже.
Источник: Кабар