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Мэр Оша проинспектировал ход работ по очистке пострадавших от селей районов

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Глава Гражданской защиты населения - мэр города Ош Бакытбек Жетигенов проинспектировал ход работ по очистке пострадавших от селей и паводков микрорайонов города.

Так градоначальник проинспектировал ход работ по очистке центрального рынка от последствий сошедших селей, а также посетил микрорайон Жаны маала МТУ Манас-Ата, где также зафиксировано подтопление домов, расположенных рядом с рекой Ак-Буура.

В ходе поездки соответствующим службам даны поручения ускорить комплекс мероприятий по очистке подтопленных территорий, задействуя все имеющиеся ресурсы и спецтехнику.

В работах по очистке дорог и объектов центрального рынка от паводка задействованы порядка 300 сотрудников соответствующих коммунальных служб, спасателей МЧС, военнослужащие Ошского гарнизона.

Общественную безопасность обеспечивают соответствующие структуры.


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URL: https://www.vb.kg/438322
Теги:
Ош, сель
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