Работа по прекращению адвокатских лицензий продлена до 1 августа 2024 года

Приказ Министерства юстиции КР от 21 мая 2024 года о прекращении адвокатских лицензий вступает в силу с 1 августа 2024 года. Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан/адвокатов об отсрочке по выполнению обязательства по вступлению в членство Адвокатуры Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Минюста КР.

Кроме этого, в связи с вступлением в членство и\или в связи с подтверждением факта членства в самоуправляемом профессиональном сообществе адвокатов (Адвокатура КР), из списка адвокатских лицензий, рассматриваемых к прекращению, исключены очередные 64 лицензий на основании соответствующего подтверждения Совета адвокатов КР (согласно приложению).

Ранее, из списка на прекращение лицензий решением Министерства были исключены 124 адвокатских лицензий.

Минюст заостряет Ваше внимание на том, что теперь приказ МЮ КР о прекращении лицензий автоматически вступит в силу с 1 августа 2024 года.

До 25 июля 2024 года всем соответствующим гражданам дается возможность вернуться в правовое поле через реализацию требований законодательства об обязательном членстве в самоуправляемом профессиональном сообществе.

Умышленное не-вступление в Адвокатуру КР противоречит не только международной практике обязательного членства в самоуправляемом профессиональном сообществе адвокатов, но также не соответствует ряду императивных положений законодательства Кыргызстана и решению Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.

Со списком можете ознакомиться на сайте Минюста: https://minjust.gov.kg/ru/public-news/49