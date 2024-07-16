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Сергей Белоусов: Компании КР имеют равный доступ к льготному финансированию

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- Светлана Лаптева
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Представитель Минэкономразвития России в Кыргызской Республике Белоусов Сергей Николаевич ответил vb.kg на ряд вопросов, связанных с запуском механизма поддержки кооперационных проектов в Евразийском экономическом Союзе (ЕАЭС)

- Как представитель одного из ключевых российских министерств в Кыргызстане, которое отвечает за внешнеэкономическую повестку, расскажите, пожалуйста, как возникла идея поддержать кооперационные связи между компаниями на пространстве ЕАЭС?

- Этот год – юбилейный для ЕАЭС, для договора о создании Союза, который был подписан 29 мая 2014 г. в Астане. Среди его ключевых достижений – создание в рамках стран пятерки единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Однако со стороны деловых кругов стран-участников отмечалась потребность в создании дополнительных механизмов поддержки, способствующих расширению кооперационных возможностей на пространстве союза. В этой связи был разработан новый формат финансирования, который позволит нашим предприятиям реализовывать значимые промышленные проекты и существенно увеличить взаимные инвестиции и кооперационные связи между странами, число новых рабочих мест, нарастить объемы экспорта и производства, повысить устойчивость и взаимодополняемость производственных комплексов.

- Скажите, что из себя представляет новый механизм поддержки кооперационных проектов ЕАЭС?

- Принцип механизма заключается в субсидировании процентной ставки по кредиту для промышленного предприятия в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора. Основная цель – поддержать производителей промышленной продукции, ориентированных на сотрудничество с партнерами из стран ЕАЭС, в проектах по созданию нового или модернизации существующего производства.

- Какие компании из Кыргызстана смогут воспользоваться льготными кредитами?

- Прежде всего хочу отметить, что все компании пятерки стран имеют равный доступ к льготному финансированию, которое формируется за счет поступлений в бюджет объединения от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Финансовую поддержку могут получить кооперационные проекты в любых отраслях промышленности, кроме производства продуктов питания. На данный момент в списке 26 отраслей, включая легкую промышленность, производство стройматериалов, возобновляемую энергетику и химическую промышленность. Обсуждается вопрос по дальнейшему расширению перечня поддерживаемых отраслей экономики.

- Как будет осуществляться финансирование льготных проектов? Какие конечные условия получат бенефициары в Кыргызстане и как можно оценить их выгоду?

- Компания, реализующая кооперационный проект на территории Кыргызстана, получает доступ к очень дешевому займу на развитие бизнеса по ставке ниже обычной на размер учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики. На данный момент она составляет 9%, а стоимость коммерческого кредита на развитие бизнеса находится в районе 20%. Соответственно стоимость денег для участника кооперационного проекта снижается почти в два раза. Думаю, что это прекрасное конкурентное преимущество для кыргызских компаний. Сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято положение о порядке отбора кооперационных проектов и оказания финансового содействия при их реализации. Комиссия работает напрямую только с финансовыми организациями. Всего по странам союза - это 63 банка и 8 институтов развития. 14 из них уполномочены выдавать кредиты на территории Кыргызстана. К ним относятся все крупнейшие банки Республики (Айыл Банк, Бакай Банк, РСК Банк, КБ Кыргызстан и другие), а также Евразийский банк развития. Размер займа ограничен суммой в 350 млн рублей в год на один проект.

- Какие основные требования предъявляются к участникам проектов?

- У кооперационного проекта должны быть как минимум три юридических лица из трех различных государств-членов ЕАЭС. Каждый участник должен подтвердить один из видов своего участия в кооперационном проекте. Это может быть поставка материалов или комплектующих, технологического оборудования или программного обеспечения на сумму не менее 5% от стоимости проекта. Также это может быть оказание инжиниринговых или строительных услуг в объеме не менее 10% от стоимости проекта.

- Какие этапы необходимо пройти для получения субсидии?

- Во-первых, участник проекта, выступающий заемщиком средств, должен обратиться в финансовую организацию и получить предварительное одобрение на получение кредита. Во-вторых, в случае готовности финансировать проект и соответствия проекта условиям кооперационности финансовая организация направляет в ЕЭК заявку на участие в механизме. И, наконец, проект проходит процедуру одобрения в Комиссии, после чего заключаются кредитный договор между заемщиком и финансовой организацией, что открывает компании доступ к льготному кредитованию. Основным форматом для экспертной оценки и обратной связи по конкретным проектам является постоянно действующий Проектный офис по поддержке промышленной кооперации в ЕАЭС в который входят все пять торгово-промышленных палат стран союза. Ближайшая дата подачи заявок на получение субсидии в ЕЭК – октябрь 2024 года. Рассчитываем, что уже нынешней осенью компании из стран ЕАЭС запустят первые кооперационные проекты и получат льготное финансирование.

- Какую помощь может оказать представительство Минэкономразвития России в Кыргызской Республике?

- Поддержка кыргызских и российских компаний, решивших участвовать в механизме промышленной кооперации ЕАЭС, входит в число основных задач нашего представительства. Мы готовы рассмотреть любые вопросы по работе механизма от местных компаний, помочь найти российского контрагента, предоставить консультацию и связать с нужными министерствами и ведомствами в Российской Федерации. Наш офис находится в Бишкеке, мы всегда открыты для диалога, приглашаем заинтересованные кыргызские компании к сотрудничеству!


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URL: https://www.vb.kg/438329
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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