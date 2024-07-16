Султангазиев: Ответственность за жизнь больного никогда меня не покидает

- Хирургия - специальность действительно сложная, вряд ли кто осмелится сказать, что знает все, - мы учимся всю жизнь. Взять хотя бы одну из последних наших операций. 60-летняя Атиркуль поступила в нашу университетскую клинику "Аманат" с диагнозом – воспаление желчных протоков, холангиогенный абсцесс, который влечет некротические изменения в печени и формирование в ней полости, в которой скапливается гной. В придачу у пациентки диагностировали биллиарный цирроз печени. А у людей с такими тяжелыми, хроническими болезнями печени, как правило, проявляется еще и печеночная энцефалопатия, когда токсические вещества, удаляемые печенью, накапливаются в крови и попадают в головной мозг, в результате нарушаются его функции. Налицо была и желтуха. Ситуация осложнялась еще и проблемами с сердцем у нашей пациентки.

Как рассказала сама Атиркуль, этот год начался для нее с проблем со здоровьем. Появившаяся тупая, ноющая боль в правом подреберье не проходила, напротив, усиливалась, постоянно ощущалось чувство тяжести в этой области. Донимала тошнота, сопровождающаяся рвотой, пропал аппетит, а вот температура постоянно повышалась. "Боль измотала меня, я похудела сильно, стала вялой, сил ни на что не хватало", - говорит Атиркуль.

Женщина обратилась за помощью в больницу города Тараз, где ей провели операцию: вскрыли дно желчного пузыря, удалили из него камни и оставили дренажную трубку через кожу в желчном пузыре. Но операция не принесла облегчения, скорее, даже ухудшила ее состояние: общий билирубин поднялся до 300 ммоль/л (в норме до 40 ммоль/л). Развилась желтуха.

Вторая операция холедохотомия, балонная дилятация холедоха со стентированием гепатикохоледоха (расширение желчных протоков) проводилась по месту жительству в центральной районной больнице. После этой операции у пациентки общий билирубин поднялся вообще до критического уровня - до 790 ммоль/л. После второй операции пациентка перестала ходить и передвигалась на коляске, сознание было заторможенное из-за интоксикации, рука ничего не чувствовала и не работала. И состояние продолжало ухудшаться. Больную направили в Национальный научный хирургический центр имени академика Сызганова в Алматы. Но и после лечения там болезнь не думала сдаваться, напротив, стала агрессивнее заявлять о себе.

Родственники, отчаявшись найти помощь в Казахстане, начали искать пути для спасения Атиркуль в Бишкеке. Хотя сама больная уже не верила, что ей удастся побороть свой недуг, мол, в Национальном научном центре хирургии не помогли, куда уж бишкекским врачам. Но муж и дети не оставляли надежды. С тяжелым диагнозом – "биллиарный цирроз печени" ее привезли в Бишкек к профессору-гепатологу Сапарбу Тобокаловой. В медцентре "ЦАДМИР" при обследовании на УЗИ у Атиркуль обнаружили еще и кисты в левой доли печени.

- Сапарбу Тобокаловна позвонила мне, рассказала о состоянии пациентки. И таким образом больная оказалась у нас в клинике. После осмотра мы отправили ее в клинику ЮРФА на ЯМРТ брюшной полости. Обследование выявило абсцесс левой доли печени диаметром больше десяти сантиметров и механическую желтуху с гнойным холангитом. Причиной абсцесса был гнойный холангит. Судя по результатам ЯМРТ и по тяжелому состоянию пациентки, предстояла сложная операция, требующая, образно говоря, филигранной техники.

По словам мужа пациентки, они благодарят бога, что их направили в клинику "Аманат", которая, как им сказали, является одной из лучших, одним из лидеров среди ведущих медицинских центров страны по оказанию высокотехнологичной помощи с применением инновационных технологий диагностики и лечения. На счету же тех, кто сегодня работает в клинике "Аманат", сотни спасенных жизней! В первую очередь это заслуга высокопрофессиональных, уникальных хирургов, чей опыт и знания ценятся в стране и даже за ее пределами. Директор клиники, экстренный хирург Расул Керимбаев сплотил вокруг себя плеяду талантливых врачей, считающих медицину делом всей своей жизни. Поэтому сюда приезжают со всей страны и ближнего зарубежья. Здесь борются за каждого больного.

- Доктор Тобокалова, видимо, не случайно отправила нас к опытнейшему хирургу, профессионалу, доктору медицинских наук Расулу Султангазиеву, который, как сказали, творит на операционном столе в буквальном смысле чудеса! - сказал муж Атиркуль.

Оперировал Атиркуль, по желанию родных, Расул Абалиевич. Операция длилась несколько часов. Хотя, как говорят хирурги, длительность операции не самая большая сложность. Для хирурга, который работает на операционном поле, время летит намного быстрее. Расул Абалиевич со своей бригадой оперировал и по десять часов.

На этот раз времени ушло меньше, хотя во время одной большой операции провели одновременно несколько сложных хирургических вмешательств. В частности, для нормального оттока желчи из печени хирурги создали анастомоз, соединив общий печеночный проток с тощей кишкой, тем самым восстановив нормальную функцию печени и предотвратив осложнения, связанные с застоем желчи. Операция связана с высоким риском кровотечения и с другими "сюрпризами", которых во время любого хирургического вмешательства можно ожидать в любой момент, тем более такой. Кроме того, доктора удалили и пораженный сегмент левой доли печени, где образовался субкапсульный абсцесс, и желчный пузырь.

- Всегда, когда входишь в операционную, то острее ощущаешь груз этой самой ответственности за жизнь человека, поскольку только от твоих решений, навыков, знаний и умений зависит, как пройдет операция, какой получится результат. И ты должен не просто сохранить жизнь пациенту, но и сделать ее лучше. Если ты чувствуешь, что готов к этому, если внутренне уверен, что это - твое предназначение, то делаешь для этого все возможное и даже, казалось бы, невозможное, - говорит Расул Абалиевич. – Причем это ощущение не проходит даже уже с опытом.

И в который уже раз слышу от Расула Абалиевича, что, решившись на рискованную и тяжелую операцию, он полагается не только на свои силы и опыт, но и на свою команду. "В хирургии очень важна командная работа, работа анестезиолога, ассистента, который должен понимать, что тебе подать, - это колоссальная экономия времени и снижение риска. Это работа команды по спасению жизни пациента", - говорит он.

Атиркуль они спасли, поскольку стремительное развитие болезни, мягко говоря, не оставляло ей шансов на жизнь. И не только сохранили жизнь, Атиркуль сейчас чувствует себя намного лучше. После операции сознание и память восстанавливаются, рука с каждым днем все больше оживает, но нога пока не держит.

- Атиркуль с мужем были у меня на консультации три дня назад. В состоянии женщины явно наметилась положительная динамика. Конечно, потребуется еще немало времени на восстановление, но процесс на выздоровление пошел, - сказал Расул Абалиевич. – Когда наши пациенты идут на поправку, то нам и с самим это придает сил, мы словно подзаряжаемся энергетически.

Недавно прочитала замечательное выражение выдающегося российского хирурга, ученого, педагога, профессора Валентина Сергеевича Маята, который сказал: "От хирурга требуются две вещи. Первая - это чувствовать чужую боль, как свою собственную. Вторая - это каждый день читать десять страниц хирургического текста". И, судя по всему, хирурги клиники "Аманат" давным-давно это усвоили…