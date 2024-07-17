В России разработали курс культурной адаптации для мигрантов из ЦА

Федеральное агентство по делам национальностей РФ (ФАДН) подготовило 70-минутную лекцию - своеобразный курс социальной, правовой и культурной адаптации для трудовых мигрантов из Средней Азии. Из него можно узнать как необходимые для них азы миграционного и трудового законодательства России, так и наиболее приемлемые правила поведения на улице, об этом сообщает Российская газета.

Новый курс, о котором сообщила газета "Коммерсант", с одной стороны, раскрывает перед трудовыми мигрантами возможности, например получения гражданства после службы в Вооруженных силах России, а с другой стороны, знакомит с правилами (въезда и пребывания, заключения трудового договора) и обозначает некоторые культурные табу, объясняя, почему, например, лучше не совершать публично намаз, не проводить публичных жертвоприношений животных, не свистеть на улице и не принимать мини-юбки и яркую одежду женщин как сигнал о желании с тобой познакомиться.

"Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. <…> Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство. <…> Не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины", - цитирует РИА Новости материалы курса.

В лекции особо подчеркивается важность изучения русского языка, при этом отмечается многонациональное единство России и важность сохранения коренных языков населяющих ее народов.

Курс решили опробовать сначала в Калининградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях и Якутии.

В блоке "Основы неформального поведения" слушателям лекции сообщат, почему необходимо вести себя "так, как принято в России". Почему "обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые вам не родственники и не близкие знакомые. Наконец, правила напомнят, что не стоит обсуждать прохожих на родном языке или шептаться на нем в присутствии других людей.

Мигрантам посоветуют усвоить, что Россия - светское государство, в котором не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии.

В подразделе, объясняющем "основы поведения с противоположным полом" можно узнать о равноправии женщин, и о необходимости в отношениях с ними сдерживать свою фривольность.

Есть в лекциях и предупреждения о наказаниях и о недопустимости участия в экстремистской и террористической деятельности или содействия ей. ФАДН также призывает трудовых мигрантов не посещать митинги и демонстрации.

К курсу прилагается 11 доброжелательных анимационных роликов. Их главный герой Тимур рассказывает о правилах жизни в России, начиная каждый разговор с фразы "Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Я москвич уже как десять лет". Они иллюстрируют содержание лекции.