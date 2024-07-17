В Бишкеке вручили экосертификаты 65 туристическим объектам Кыргызстана

65 туристических объектов со всего Кыргызстана были награждены экосертификатами "Eco.kg" в категориях: платина, золото, серебро и бронза. Торжественное вручение прошло во время завершающего форума "Устойчивый туризм в Кыргызстане: главные выводы проекта ПЭРЭТО" 10 июля 2024г.

Пилотная схема добровольной экосертификации ECO KG разработана в рамках проекта "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО / PERETO), реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы SWITCH-Asia.

Эко-сертификация - это свидетельство о признании продуктов и услуг, оказывающих меньшее воздействие на окружающую среду, чем аналогичные продукты и услуги. Механизм будет способствовать дополнительному спросу на эко-гостиницы, эко-кафе и т.д. то есть смягчится воздействие бизнес-сектора на окружающую среду.

Первоначальный этап внедрения эко-сертификации проводится в рамках проекта ПЭРЭТО. Основной целью является популяризация использования зелёных технологий в строительстве, в оказании услуг и в применении продуктов питания. Было разработано положение "Об эко-сертификации в секторе ХОРЕКА".

По словам экспертов, экомаркировка в индустрии гостеприимства информирует клиентов о том, какие методы устойчивого развития были внедрены. Оценка качества применяется во многих странах Европы, Египте, Японии и т.д.

В Кыргызстане всего существует 4 категории: платина, золото, серебро и бронза. Туристические объекты оцениваются по бальной системе, чем больше баллов, тем выше категория.

Основные критерии по эко-сертификации:

• Экологический менеджмент

• Водосбережение и управление сточными водами

• Управление отходами

• Энергосбережение и внедрение (ВИЭ)

• Экологичное управление материальными ресурсами

• Эко-транспортировка и эко-мобильность

• Эко-подходы в организации поставок продуктов

• Экологичные практики на прилегающих территориях (если применимо)

• Социальная ответственность

• Эко-подходы в организации поставок продуктов.

Максимально возможное количество баллов - 93 балла.

В итоге платину завоевали 2 туробъекта, золото присвоено 13 туробъектам, серебро – у 19, а бронза у 31 объекта.

Нарынская область

Гостевой дом (ГД) "Нарын хаус" – Серебро

Отель "Оlive" – Серебро

ГД "Kyzart Hotel" - Серебро

ГД "Датка" - Бронза

Кафе "Ноомад" - Бронза

ГД "Азис"- Бронза

ГД "Алым Ата" - Бронза

ГД "Тагай" - Бронза

Юрт.лагерь "Meder Yurt Camp" - Бронза

Юрт.лагерь "Jyrgal Yurt Camp" - Бронза

Ошская и Баткенская области

Отель "Ош Нуру" - Серебро

Отель "Сан Райс" - Серебро

Вип хостелл "Гульча" - Бронза

Туркомплекс "Арал" -Бронза

ГД "Жаныш-Байыш" - Бронза

Юрт.лагерь "Кайынды" - Бронза

Юрт.лагерь "Конок журт" - Бронза

Юрт.лагерь ОсОО "Сайпи" – Бронза

ГД "LUX" – Бронза

Джалал-Абадская обл.

ЦО "Belek Hotel" - Серебро

Кафе "Ак-Тилек" - Серебро

Гостиница "Бишкек" - Серебро

ГД ""Этно Дом" - Серебро

Гостиница "Асема" - Бронза

Гостиница "Юрточный городок им. Ж.Мавляновой" - Бронза

Гостиница "Спутник"- Бронза

Таласская область

Гостевой ГД "Датка"- Серебро

Ресторан "Байбол" - Серебро

Ресторан "Бермет" - Бронза

Гостиница "Мейман Дос" - Бронза

Гостиница "Нур" - Бронза

Гостиница "Даллас" - Бронза

Кафе "Нурдин" – Бронза

с.Боконбаево, Иссык-Кульская обл.

Юрт. лагерь "Бел-Там" - Золото

ГД "Алтын-Оймок" - Золото

Семейное Ранчо "Кайнар" - Золото

ГД "Emili Guest House" - Золото

ГД "Eko Village Lodge" - Бронза

ГД "Клара" - Бронза

Юрт.лагерь "Feel Nomad" - Бронза

ГД "Семетей" - Бронза

Юрт.лагерь "Чырак"- Бронза

Юрт.лагерь "Алмалуу" – Бронза

г. Чолпон-Ата

Отель "Baytur Resort & SPA" - Платина

Пансионат "Охотный двор" - Золото

ЦО "Хан-Тенгри и Партнеры" - Золото

Международный лагерь "Жетиген" - Золото

Отель "Ак Бермет" - Золото

Отель "Олимп" - Золото

ГД "Нур" - Серебро

Кафе "Долинка" - Серебро

Пансионат "Лотос" - Серебро

г. Каракол

ГД "Хилсайт" - Золото

ГД "Матсуноки"" - Золото

ГД "Ордо" - Серебро

ГД "Байтор" - Серебро

ГД "Дуэт"- Серебро

Гостиница "Амир" - Серебро

ГД "Жылуу суу" - Бронза

ГД "Ала Кол" - Бронза

Чуйская область и г.Бишкек

Этно-комплекс "Дасмия" - Платина

ЗО "Кумуш-Булак" - Золото

ЗО "Ала-Куш" - Золото

Ресторан "President city hall" - Серебро

Ресторан + Отель "Бишкек Центрум" – Бронза

Сертификаты соответствия внесены в единый реестр сертифицированных объектов Зеленого Альянса Кыргызстана. Категория экологической сертификации присваивается на 2 года. Туробъекты могут постепенно внедрять "зеленые" технологии и стремиться к высшей награде – Платине.

Отметим, что в 2023 году в 23 гостиницах, кафе и ресторанах по всему Кыргызстану был также проведен эко-аудит. Золото было у 5 туробъектов, серебро и бронза у 18 туробъектов.

Справочная информация: Проект "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО) реализуется в Кыргызстане при финансовой поддержке Европейского Союза, в рамках программы SWITCH-Asia. Цель проекта – содействие энергетической безопасности и устойчивому росту посредством продвижения практики устойчивого производства и потребления, и энергоэффективности и ресурсоэффективности среди малых и средних предприятий (МСП) в туристическом секторе Кыргызстана. www.pereto.kg