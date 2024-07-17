В Бишкеке вручили экосертификаты 65 туристическим объектам Кыргызстана

65 туристических объектов со всего Кыргызстана были награждены экосертификатами "Eco.kg" в категориях: платина, золото, серебро и бронза. Торжественное вручение прошло во время завершающего форума "Устойчивый туризм в Кыргызстане: главные выводы проекта ПЭРЭТО" 10 июля 2024г.
Пилотная схема добровольной экосертификации ECO KG разработана в рамках проекта "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО / PERETO), реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы SWITCH-Asia.
Эко-сертификация - это свидетельство о признании продуктов и услуг, оказывающих меньшее воздействие на окружающую среду, чем аналогичные продукты и услуги. Механизм будет способствовать дополнительному спросу на эко-гостиницы, эко-кафе и т.д. то есть смягчится воздействие бизнес-сектора на окружающую среду.
Первоначальный этап внедрения эко-сертификации проводится в рамках проекта ПЭРЭТО. Основной целью является популяризация использования зелёных технологий в строительстве, в оказании услуг и в применении продуктов питания. Было разработано положение "Об эко-сертификации в секторе ХОРЕКА".
По словам экспертов, экомаркировка в индустрии гостеприимства информирует клиентов о том, какие методы устойчивого развития были внедрены. Оценка качества применяется во многих странах Европы, Египте, Японии и т.д.
В Кыргызстане всего существует 4 категории: платина, золото, серебро и бронза. Туристические объекты оцениваются по бальной системе, чем больше баллов, тем выше категория.
Основные критерии по эко-сертификации:
• Экологический менеджмент
• Водосбережение и управление сточными водами
• Управление отходами
• Энергосбережение и внедрение (ВИЭ)
• Экологичное управление материальными ресурсами
• Эко-транспортировка и эко-мобильность
• Эко-подходы в организации поставок продуктов
• Экологичные практики на прилегающих территориях (если применимо)
• Социальная ответственность
• Эко-подходы в организации поставок продуктов.
Максимально возможное количество баллов - 93 балла.
В итоге платину завоевали 2 туробъекта, золото присвоено 13 туробъектам, серебро – у 19, а бронза у 31 объекта.
Нарынская область
Гостевой дом (ГД) "Нарын хаус" – Серебро
Отель "Оlive" – Серебро
ГД "Kyzart Hotel" - Серебро
ГД "Датка" - Бронза
Кафе "Ноомад" - Бронза
ГД "Азис"- Бронза
ГД "Алым Ата" - Бронза
ГД "Тагай" - Бронза
Юрт.лагерь "Meder Yurt Camp" - Бронза
Юрт.лагерь "Jyrgal Yurt Camp" - Бронза
Ошская и Баткенская области
Отель "Ош Нуру" - Серебро
Отель "Сан Райс" - Серебро
Вип хостелл "Гульча" - Бронза
Туркомплекс "Арал" -Бронза
ГД "Жаныш-Байыш" - Бронза
Юрт.лагерь "Кайынды" - Бронза
Юрт.лагерь "Конок журт" - Бронза
Юрт.лагерь ОсОО "Сайпи" – Бронза
ГД "LUX" – Бронза
Джалал-Абадская обл.
ЦО "Belek Hotel" - Серебро
Кафе "Ак-Тилек" - Серебро
Гостиница "Бишкек" - Серебро
ГД ""Этно Дом" - Серебро
Гостиница "Асема" - Бронза
Гостиница "Юрточный городок им. Ж.Мавляновой" - Бронза
Гостиница "Спутник"- Бронза
Таласская область
Гостевой ГД "Датка"- Серебро
Ресторан "Байбол" - Серебро
Ресторан "Бермет" - Бронза
Гостиница "Мейман Дос" - Бронза
Гостиница "Нур" - Бронза
Гостиница "Даллас" - Бронза
Кафе "Нурдин" – Бронза
с.Боконбаево, Иссык-Кульская обл.
Юрт. лагерь "Бел-Там" - Золото
ГД "Алтын-Оймок" - Золото
Семейное Ранчо "Кайнар" - Золото
ГД "Emili Guest House" - Золото
ГД "Eko Village Lodge" - Бронза
ГД "Клара" - Бронза
Юрт.лагерь "Feel Nomad" - Бронза
ГД "Семетей" - Бронза
Юрт.лагерь "Чырак"- Бронза
Юрт.лагерь "Алмалуу" – Бронза
г. Чолпон-Ата
Отель "Baytur Resort & SPA" - Платина
Пансионат "Охотный двор" - Золото
ЦО "Хан-Тенгри и Партнеры" - Золото
Международный лагерь "Жетиген" - Золото
Отель "Ак Бермет" - Золото
Отель "Олимп" - Золото
ГД "Нур" - Серебро
Кафе "Долинка" - Серебро
Пансионат "Лотос" - Серебро
г. Каракол
ГД "Хилсайт" - Золото
ГД "Матсуноки"" - Золото
ГД "Ордо" - Серебро
ГД "Байтор" - Серебро
ГД "Дуэт"- Серебро
Гостиница "Амир" - Серебро
ГД "Жылуу суу" - Бронза
ГД "Ала Кол" - Бронза
Чуйская область и г.Бишкек
Этно-комплекс "Дасмия" - Платина
ЗО "Кумуш-Булак" - Золото
ЗО "Ала-Куш" - Золото
Ресторан "President city hall" - Серебро
Ресторан + Отель "Бишкек Центрум" – Бронза
Сертификаты соответствия внесены в единый реестр сертифицированных объектов Зеленого Альянса Кыргызстана. Категория экологической сертификации присваивается на 2 года. Туробъекты могут постепенно внедрять "зеленые" технологии и стремиться к высшей награде – Платине.
Отметим, что в 2023 году в 23 гостиницах, кафе и ресторанах по всему Кыргызстану был также проведен эко-аудит. Золото было у 5 туробъектов, серебро и бронза у 18 туробъектов.
Справочная информация: Проект "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО) реализуется в Кыргызстане при финансовой поддержке Европейского Союза, в рамках программы SWITCH-Asia. Цель проекта – содействие энергетической безопасности и устойчивому росту посредством продвижения практики устойчивого производства и потребления, и энергоэффективности и ресурсоэффективности среди малых и средних предприятий (МСП) в туристическом секторе Кыргызстана. www.pereto.kg