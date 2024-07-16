ГКНБ задержаны сотрудники УВД Ленинского района при получении взятки

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по противодействию системной коррупции и вымогательству в правоохранительных органах выявлен факт вымогательства со стороны сотрудников милиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что участковые милиционеры УВД Ленинского района лейтенант милиции М.Б.А. и капитан милиции М.Б.Б. в целях личного обогащения вымогали 160 тысяч сомов у гражданина за положительное решение вопроса в рамках расследуемого уголовного дела по факту кражи сотового телефона.

11 июля 2024 года в результате проведенных совместно со Службой внутренних расследований МВД КР следственно-оперативных мероприятий указанные сотрудники милиции были задержаны с поличным при получении части вымогаемой суммы в размере 20 тысяч сомов.

13 июля 2024 года по результатам проведенных следственных действий М.Б.А. и М.Б.Б. по подозрению в совершении преступления предусмотренной ст. 343 Уголовного кодекса КР водворены в СИЗО-1.

В настоящее время ведется следствие в целях установления всех обстоятельств дела, а также выявления иных причастных лиц".