MEGA улучшила сеть 4G в Бишкеке и Чуйской области

Технические специалисты государственного оператора сотовой связи MEGA продолжают активно улучшать качество связи, расширяя и модернизируя территорию покрытия 4G сети в столице и Чуйской области.

Данные улучшения являются частью стратегии компании по модернизации инфраструктуры, чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов в высокоскоростном интернете.

Благодаря техническим работам, проведенным специалистами MEGA, жителям Бишкека и Чуйской области доступна стабильная и высокоскоростная сеть стандарта 4G, что открывает новые возможности для онлайн-обучения, работы из дома, а также более комфортного "серфинга" мировой паутины.

За счёт усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 4G в городах Бишкек, Токмок, Кара-Балта и Шопоков а также в селах Чуйской области: Васильевка, Жаны-Жол, Ивановка, Новопокровка, Шалта, Романовка, Сокулук, им.Ленина, Кара-Ой, Ленин-Жол, Талды-Булак, Беш-Терек, Кара-Жыгач, Ойронду, Гидростроитель, Юрьевка, Калмак-Ашуу, Торт-Куль, Виноградное и Беловодское.

Улучшен также сигнал 3G покрытия в городах Бишкек и Шопоков, а также в населенных пунктах Чуйской области: Жаны-Жол, Шалта, Романовка, Сокулук, Ойронду, Беш-Терек, Лесное, Манас, Учкун, Кара-Жыгач, Ойронду и Гидростроитель.

Повышение качества связи уже оценили жители, как столицы, так и многих районов области.

"Теперь я могу работать в любом месте города без задержек и проблем с интернетом. Это действительно сделало мою жизнь проще", - поделился опытом один из пользователей Айбек Касымов.

"Бесплатная раздача интернета была решающим фактором, который повлиял на выбор в пользу MEGA. Ведь это логично – я раздаю свой интернет, за который я сама плачу. Плюс ко всему, нравится, что скорость не теряется, а это очень важно в моей повседневной жизни", - поделилась с нами жительница г.Бишкек Сезим Мааткабылова.

Таким образом, улучшение качества связи и интернета в Бишкеке и Чуйской области стало важным шагом к модернизации цифровой инфраструктуры региона, способствуя повышению уровня комфорта и эффективности жизни местных жителей и бизнеса.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия, с помощью которой легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

В свою очередь, абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населённых пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

MEGA – пользуйся НАШЕЙ связью!