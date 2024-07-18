Бизнес высказал риски из-за усиления вмешательства государства в экономику

В Жогорку Кенеше Кыргызской Республики был принят Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", "О конкуренции")", создающий значительные риски монополизации широкого круга видов экономической деятельности государством. Упомянутый закон представляется еще одной инициативой, направленной на значительное усиление роли государства в экономике страны.

В этой связи, а также по итогам анализа ряда предыдущих законодательных инициатив и рассмотрения обращений субъектов предпринимательства Международный деловой совет опубликовал аналитическую справку по государственному участию в экономике Кыргызской Республики, подготовленную экспертами МДС (ссылка на справку: https://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6295_biznes_kyrgyzstana_vyskazal_riski_v_svyazi_s_usileniem_vmeshatelstva_gosudarstva_v_ekonomiku_).

Как указывается в аналитическом документе, значительное усиление роли государства в различных отраслях экономики вызывает серьезные опасения у бизнес-сообщества Кыргызстана.

"Ряд новых законодательных актов могут ограничивать свободу предпринимательства, не соответствовать принципам рыночной экономики, создавать препятствия для привлечения инвестиций и, в конечном свете, отражаться на конечном потребителе товаров и услуг", - выразил мнение бизнеса исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

За последние годы в Кыргызстане были приняты (или находятся на обсуждении) нормативные акты, направленные на усиление роли государства в различных секторах экономики, таких, как финансово-кредитный рынок, сфера страхования, строительства, оборота лекарственных средств и этилового спирта, а также горнодобывающая промышленность. Принято 8 нормативных правовых актов (НПА), которые представляются частично или полностью противоречащими принципам рыночной экономики, и по меньшей мере 2 проекта НПА, предусматривающих чрезмерное регулирование бизнеса находятся на разных этапах рассмотрения в ЖК КР.

Ограничение конкуренции

Усиление вмешательства государства приводит к созданию полностью или частично монопольных условий для государственных и муниципальных предприятий в отдельных видах экономической деятельности, что негативно сказывается на росте частного сектора и снижает уровень конкуренции на рынке.

Новые законодательные меры представляются противоречащими стратегии государства, направленной на улучшение инвестиционного климата, привлечение капитала и внедрение принципов рыночной экономики, обеспечивающих свободу предпринимательской деятельности.

"Ограничение конкуренции снизит разнообразие и качество предоставляемых товаров и услуг, что отрицательно скажется на потребителях и на конкурентоспособности отечественных производителей", - отметил глава МДС.

Избыточное количество госпредприятий и компаний с государственным участием

Несмотря на то, что государственные предприятия и хозяйственные общества с государственной долей участия (госпредприятия и госкомпании) существуют практически во всех странах, в Кыргызстане отмечается их избыточное количество. Так, по данным Международного валютного фонда, по состоянию на 2023 год в стране ведут деятельность в совокупности 136 ГП и ГК, что эквивалентно 22 ГП и ГК на 1 миллион жителей, тогда как в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) данное соотношение равняется одному.

Низкая эффективность и рентабельность ГП и ГК

Согласно докладу об экономике региона Европы и Центральной Азии, подготовленному группой Всемирного банка, многие государственные предприятия в Кыргызстане страдают от низкой рентабельности из-за различных факторов, включая неэффективное управление, низкую производительность и ограниченную конкуренцию.

По данным Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров КР (ГАУГИ), совокупный долг 20 крупнейших должников среди государственных предприятий в период с 2019 по 2023 гг. вырос с 2 млрд 220 миллионов сомов до 7 млрд 947 миллионов сомов.

Кредиторская задолженность предприятий, находящихся в ведении ГАУГИ (включая краткосрочные и долгосрочные задолженности), по итогам 2023 года составила: по государственным предприятиям - 14 млрд 452 миллионов сомов или около 164 млн долларов США; по акционерным обществам с государственной долей участия - 98 млрд 191 миллион сомов или около 1 млрд 116 млн долларов США (хотя эта цифра отражает лишь задолженность акционерных обществ по портфелю ГАУГИ, она показательно демонстрирует финансовое положение некоторых хозяйственных обществ с государственной долей участия). Таким образом, общая кредиторская задолженность упомянутых хозяйствующих субъектов с государственным участием (госкомпаний) по итогам 2023 года составила 112,6 млрд сомов или приблизительно 1,28 млрд долларов США.

По данным Всемирного банка, самым проблемным сектором является энергетический сектор, рентабельность активов ГП и ГК которого составила около нуля, в то время как рентабельность активов ГП и ГК в других секторах составила приблизительно 8 процентов.

Инвестклимат и рыночная экономика

Между тем в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года, Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы подчеркивается важность приватизации и минимизации государственного участия в экономике для привлечения прямых иностранных инвестиций.

"Чрезмерное государственное регулирование, полная или частичная монополизация отдельных видов экономической деятельности госкомпаниями, уменьшат возможности для частного сектора и демотивируют предпринимателей, что может привести к сокращению рабочих мест и снижению инвестиций в инновации и развитие. Такие меры могут также повлиять на доверие отечественных и зарубежных инвесторов к Кыргызстану и в дальнейшем сказаться на экономическом росте и развитии нашей страны", - сказал Аскар Сыдыков.

Бизнес-сообщество выражает надежду на пересмотр указанных действующих нормативных актов и их проектов, выстраивание сбалансированной государственной экономической политики, основанной на принципах рыночной экономики и передовом международном опыте. А также призывает провести анализ и оценку деятельности государственных предприятий и акционерных обществ в части их рентабельности, качества производимых товаров и предоставляемых услуг, влияния на тот или иной рынок, перспектив и конкурентоспособности в условиях отечественного, регионального и мирового рынка.