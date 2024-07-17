ПРООН: Обзор достижений на пути продвижения процесса разработки НАП

С 2022 года в Кыргызстане активно продвигается процесс разработки Национального Адаптационного Плана (НАП), являющегося одним из ключевых направлений в рамках Парижского соглашения и осуществления Целей устойчивого развития ООН.
На сегодняшний день эксперты по климату отмечают, что адаптация к изменению климата стала приоритетным вопросом для Кыргызстана, поскольку наш регион более подвержен негативным климатическим последствиям, которые отразятся на всех сферах жизни населения. В этом контексте Кабинет министров КР совместно с ПРООН активно работают над разработкой секторальных и областных планов адаптации, которые в итоге сведутся в общий стратегический документ – НАП. Также в течение последних двух лет значительно усиливается квалификация сотрудников ведущих министерств и ведомств, включая Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и торговли, Национальный статистический комитет, Кыргызгидромет, областных органов власти.
На данный момент обмен информацией между государственными органами и использование методологических подходов являются критически важными для преодоления препятствий на пути разработки НАП. В связи с этим ПРООН совместно с ключевыми министерствами и ведомствами, а также с партнерами из приоритетных секторов, провели ряд семинаров, тренингов и встреч с бизнес-сообществами и финансовыми институтами в 2023 году и в первом квартале 2024 года. Основным вопросом на повестке дня было вовлечение заинтересованных сторон в разработку и реализацию национальных политик в области адаптации к изменению климата.
В августе и сентябре 2023 года были проведены ряд встреч с бизнес сообществами и финансовыми институтами. Проведенные встречи позволили представителям бизнес-сообщества Кыргызстана ознакомиться с актуальными инициативами в области адаптации к изменению климата. Участники смогли задать вопросы и внести свои идеи и рекомендации в проекты документов. Данного рода встречи создают платформы для обмена опытом и знаниями, которые способствуют формированию устойчивого и адаптированного бизнеса в условиях климатических перемен.
Принимая во внимание, что климатические изменения приносят не только риски, но и новые возможности, инициаторы встреч призвали бизнес-сообщество и все заинтересованные стороны стать активными участниками этого процесса. Адаптация к новой реальности не только снижает риски, но и создает перспективы для развития, позволяя создавать продукты, рынки и общества, способные устойчиво функционировать в переменчивых климатических условиях.
Бишкек, 24 августа 2023 года, Круглый стол
С начала сентября по конец декабря 2023 года были проведены ряд тренингов для повышения квалификации сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям КР, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, Министерства здравоохранения КР, а также специалистов Кыргызгидромета и Национального статистического комитета.
На тренингах были подробно рассмотрены следующие темы:
Также было уделено внимание следующим вопросам:
В результате полученных знаний и навыков участники тренингов успешно используют различные климатические информационные продукты в своей работе. Эти продукты включают, например, количество дней с заморозками, продолжительность вегетационного периода, суммы температур вегетационного периода, дни с волнами жары и холода, а также статистические климатические показатели, разработанные международными экспертами.
Тренинги для сотрудников НСК и Кыргызгидромета
В октябре и декабре 2023 года были проведены семинары для специалистов ключевых ведомств, представителей аппаратов Полномочных представителей Президента в регионах, неправительственных организаций, экспертного сообщества, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и представителей частного сектора. Участники приняли участие в обсуждении оценки климатических рисков и уязвимости (ОКРУ) целевых секторов и областей Кыргызстана в контексте изменения климата. Это способствовало улучшению ОКРУ, и в настоящее время ведется процесс доработки секторальных и областных адаптационных планов.
Семинары по разработке секторальных и областных планов по адаптации к изменению климата в Кыргызстане
При разработке Национального Адаптационного Плана (НАП) особое внимание уделялось вопросам гендерной чувствительности в контексте адаптации к изменению климата. Последствия изменения климата для женщин и мужчин зачастую различны из-за исторического и текущего гендерного неравенства, а также различных факторов, что может привести к более серьезным последствиям для определенных сообществ и социальных групп. Изменение климата вызывает структурные изменения во многих секторах и экономических областях, что может увеличить неравенство. Однако эти изменения также могут стать толчком к построению более справедливого общества, где права и возможности человека будут реализованы в большей степени, чем сейчас. Такой преобразующий подход требует новых инклюзивных инструментов планирования, таких как Руководство по интеграции гендерно-чувствительной адаптации в национальные, секторальные и субнациональные планы адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике.
Это Руководство предназначено для разработчиков национальных адаптационных планов в области изменения климата, гендерных экспертов, представителей государственных органов и широкого круга общественных организаций. В нем содержатся концептуальные подходы к оценке чувствительности к изменению климата с учетом гендерных аспектов, а также подходы к смягчению гендерного неравенства и повышению жизнеспособности и адаптации к изменению климата для различных гендерных групп. Также в Руководстве представлены конкретные меры с кейсами и примерами по интеграции гендерных аспектов в секторальные адаптационные планы. Особое внимание уделено индикаторам и процессам разработки стратегических документов по адаптации к изменению климата с использованием существующего инструментария разработки стратегических и программных документов устойчивого развития в Кыргызской Республике.
Учет гендерных аспектов в процессах национального адаптационного планирования добавляет дополнительный уровень сложности к уже сложному, многогранным процессам. Однако следует помнить, что политика и проекты, игнорирующие гендерные аспекты, не только мешают достижению целей адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, но и могут усилить существующее неравенство и затруднить прогресс в достижении справедливости и гендерного равенства. В то время как учет гендерных аспектов позволяет сделать процесс адаптации к изменению климата более ориентированным на человека, эффективным и значимым для местных сообществ, женщин и мужчин, а также всего населения в целом. Изменение климата оказывает системное воздействие на различные секторы общества и затрагивает все населенные пункты Кыргызской Республики.
Презентоция отчета "Гендерно чувствительная оценка политики и институтов в Кыргызской Республике в контексте адаптации к изменению климата"
В январе и феврале 2024 года команда проекта ПРООН провела ряд интерактивных тренингов для представителей всех семи областей Кыргызстана. Участники получили знания о важности процесса адаптации к изменению климата, поскольку уже сегодня сталкиваются с этими явлениями, научились определять климатические риски для последующей разработки и включения мероприятий в стратегии развития областей. Они отметили актуальность и своевременность проведенных тренингов.
Видео отзыв от участника семинара в регионе
В настоящее время сотрудники проекта ПРООН-ЗКФ "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике", совместно с международными экспертами и специалистами Центрально-Азиатского Института Исследований Земли (ЦАИИЗ), работают над доработкой секторальных и областных адаптационных планов. Важно отметить, что разработанные планы будут способствовать развитию таких секторов, как сохранение биоразнообразия, сельское хозяйство и ирригация, здравоохранение, а также управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в условиях изменения климата. Кроме того, проектом ПРООН-ЗКФ будет разработан областной план действий для Ошской, Баткенской и Джалал-Абадских областей.
Автор: Айгуль Кубатова