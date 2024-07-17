ПРООН: Обзор достижений на пути продвижения процесса разработки НАП

С 2022 года в Кыргызстане активно продвигается процесс разработки Национального Адаптационного Плана (НАП), являющегося одним из ключевых направлений в рамках Парижского соглашения и осуществления Целей устойчивого развития ООН.

На сегодняшний день эксперты по климату отмечают, что адаптация к изменению климата стала приоритетным вопросом для Кыргызстана, поскольку наш регион более подвержен негативным климатическим последствиям, которые отразятся на всех сферах жизни населения. В этом контексте Кабинет министров КР совместно с ПРООН активно работают над разработкой секторальных и областных планов адаптации, которые в итоге сведутся в общий стратегический документ – НАП. Также в течение последних двух лет значительно усиливается квалификация сотрудников ведущих министерств и ведомств, включая Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и торговли, Национальный статистический комитет, Кыргызгидромет, областных органов власти.

На данный момент обмен информацией между государственными органами и использование методологических подходов являются критически важными для преодоления препятствий на пути разработки НАП. В связи с этим ПРООН совместно с ключевыми министерствами и ведомствами, а также с партнерами из приоритетных секторов, провели ряд семинаров, тренингов и встреч с бизнес-сообществами и финансовыми институтами в 2023 году и в первом квартале 2024 года. Основным вопросом на повестке дня было вовлечение заинтересованных сторон в разработку и реализацию национальных политик в области адаптации к изменению климата.

В августе и сентябре 2023 года были проведены ряд встреч с бизнес сообществами и финансовыми институтами. Проведенные встречи позволили представителям бизнес-сообщества Кыргызстана ознакомиться с актуальными инициативами в области адаптации к изменению климата. Участники смогли задать вопросы и внести свои идеи и рекомендации в проекты документов. Данного рода встречи создают платформы для обмена опытом и знаниями, которые способствуют формированию устойчивого и адаптированного бизнеса в условиях климатических перемен.

Принимая во внимание, что климатические изменения приносят не только риски, но и новые возможности, инициаторы встреч призвали бизнес-сообщество и все заинтересованные стороны стать активными участниками этого процесса. Адаптация к новой реальности не только снижает риски, но и создает перспективы для развития, позволяя создавать продукты, рынки и общества, способные устойчиво функционировать в переменчивых климатических условиях.

Бишкек, 24 августа 2023 года, Круглый стол

С начала сентября по конец декабря 2023 года были проведены ряд тренингов для повышения квалификации сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям КР, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, Министерства здравоохранения КР, а также специалистов Кыргызгидромета и Национального статистического комитета.

На тренингах были подробно рассмотрены следующие темы:

Климатические информационные продукты, соответствующие потребностям четырех приоритетных секторов Кыргызстана (сельское хозяйство, здравоохранение, управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, сохранение биоразнообразия). Подготовка исходной информации для расчета климатических информационных продуктов на основе данных наземных наблюдений. Расчет климатических информационных продуктов для оценки их воздействия на приоритетные секторы. Анализ текущих климатических рисков для приоритетных секторов на основе рассчитанных значений климатических продуктов и альтернативных источников информации.

Также было уделено внимание следующим вопросам:

Роль климатического обслуживания в информировании заинтересованных сторон и повышении их потенциала для климатической адаптации. Разработка наборов статистических показателей изменения климата как части системы климатического обслуживания. Подходы к разработке и обоснованию статистических климатических показателей. Характеристика и особенности расчета показателей для уязвимых секторов экономики. Создание Системы статистического климатического мониторинга. Значение климатической платформы для заинтересованных сторон в контексте климатического обслуживания. азработка дорожной карты по усовершенствованию статистики изменения климата и ее роль в создании климатического обслуживания.

В результате полученных знаний и навыков участники тренингов успешно используют различные климатические информационные продукты в своей работе. Эти продукты включают, например, количество дней с заморозками, продолжительность вегетационного периода, суммы температур вегетационного периода, дни с волнами жары и холода, а также статистические климатические показатели, разработанные международными экспертами.

Тренинги для сотрудников НСК и Кыргызгидромета

В октябре и декабре 2023 года были проведены семинары для специалистов ключевых ведомств, представителей аппаратов Полномочных представителей Президента в регионах, неправительственных организаций, экспертного сообщества, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и представителей частного сектора. Участники приняли участие в обсуждении оценки климатических рисков и уязвимости (ОКРУ) целевых секторов и областей Кыргызстана в контексте изменения климата. Это способствовало улучшению ОКРУ, и в настоящее время ведется процесс доработки секторальных и областных адаптационных планов.

Семинары по разработке секторальных и областных планов по адаптации к изменению климата в Кыргызстане

При разработке Национального Адаптационного Плана (НАП) особое внимание уделялось вопросам гендерной чувствительности в контексте адаптации к изменению климата. Последствия изменения климата для женщин и мужчин зачастую различны из-за исторического и текущего гендерного неравенства, а также различных факторов, что может привести к более серьезным последствиям для определенных сообществ и социальных групп. Изменение климата вызывает структурные изменения во многих секторах и экономических областях, что может увеличить неравенство. Однако эти изменения также могут стать толчком к построению более справедливого общества, где права и возможности человека будут реализованы в большей степени, чем сейчас. Такой преобразующий подход требует новых инклюзивных инструментов планирования, таких как Руководство по интеграции гендерно-чувствительной адаптации в национальные, секторальные и субнациональные планы адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике.

Это Руководство предназначено для разработчиков национальных адаптационных планов в области изменения климата, гендерных экспертов, представителей государственных органов и широкого круга общественных организаций. В нем содержатся концептуальные подходы к оценке чувствительности к изменению климата с учетом гендерных аспектов, а также подходы к смягчению гендерного неравенства и повышению жизнеспособности и адаптации к изменению климата для различных гендерных групп. Также в Руководстве представлены конкретные меры с кейсами и примерами по интеграции гендерных аспектов в секторальные адаптационные планы. Особое внимание уделено индикаторам и процессам разработки стратегических документов по адаптации к изменению климата с использованием существующего инструментария разработки стратегических и программных документов устойчивого развития в Кыргызской Республике.

Учет гендерных аспектов в процессах национального адаптационного планирования добавляет дополнительный уровень сложности к уже сложному, многогранным процессам. Однако следует помнить, что политика и проекты, игнорирующие гендерные аспекты, не только мешают достижению целей адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, но и могут усилить существующее неравенство и затруднить прогресс в достижении справедливости и гендерного равенства. В то время как учет гендерных аспектов позволяет сделать процесс адаптации к изменению климата более ориентированным на человека, эффективным и значимым для местных сообществ, женщин и мужчин, а также всего населения в целом. Изменение климата оказывает системное воздействие на различные секторы общества и затрагивает все населенные пункты Кыргызской Республики.

Презентоция отчета "Гендерно чувствительная оценка политики и институтов в Кыргызской Республике в контексте адаптации к изменению климата"

В январе и феврале 2024 года команда проекта ПРООН провела ряд интерактивных тренингов для представителей всех семи областей Кыргызстана. Участники получили знания о важности процесса адаптации к изменению климата, поскольку уже сегодня сталкиваются с этими явлениями, научились определять климатические риски для последующей разработки и включения мероприятий в стратегии развития областей. Они отметили актуальность и своевременность проведенных тренингов.

Видео отзыв от участника семинара в регионе

В настоящее время сотрудники проекта ПРООН-ЗКФ "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике", совместно с международными экспертами и специалистами Центрально-Азиатского Института Исследований Земли (ЦАИИЗ), работают над доработкой секторальных и областных адаптационных планов. Важно отметить, что разработанные планы будут способствовать развитию таких секторов, как сохранение биоразнообразия, сельское хозяйство и ирригация, здравоохранение, а также управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в условиях изменения климата. Кроме того, проектом ПРООН-ЗКФ будет разработан областной план действий для Ошской, Баткенской и Джалал-Абадских областей.

Автор: Айгуль Кубатова