Бишкекскую городскую дезинфекционную станцию скоро переселят. Уберут оттуда, где она сейчас находится, - на улице Льва Толстого, рядом с инфекционной больницей – и перенесут куда-то за город. И это в принципе правильно. Подобные небезопасные для людей учреждения должны функционировать подальше от городской черты…

А теперь задумаемся вот о чем: на месте снесенного здания дезстанции будет построен… жилой комплекс.

Как тебе такое, Илон Маск?

Дезинфекционная станция в свое время создана в столице, чтобы "проводить дератизационные и дезисекционные мероприятия". Проще говоря, для борьбы с грызунами (главным образом крысами) и насекомыми в виде блох, тараканов и прочей нечисти. Зачем уничтожать полчища крыс, которые при попустительстве за несколько дней способны полностью оккупировать любой населенный пункт, и зачем избавляться от тараканов и кровососов-клопов – долго объяснять никому не надо. Во-первых, это некрасиво…

Только это не во-первых. Во-первых как раз другое: все эти неприятные соседи человека переносят самые страшные болезни, которые можно себе представить. От малярии до чумы.

Как именно сотрудники дезстанции борются с этими неприятелями? Тоже не секрет: травят. Чем травят? Разными ядами, токсичными, само собой, и для человека. Яды испытываются и хранятся здесь же, на станции. Ими пропитано и помещение, и земля под ним, и земля в окрестностях. Кое-кто из старожилов станции уже поплатился здоровьем за многолетнюю добросовестную работу на благо бишкекчан и гостей столицы. Кое-кто адаптировался и вроде пока неплохо себя чувствует (или пока недообследован).

"Не переживайте, - успокаивают их, сотрудников дезстанции, в мэрии. – Вам будет предоставлено другое рабочее место, лучше прежнего".

А они, собственно, переживают по другому поводу. Они-то переедут вместе с ядами. Правда, не все: некоторые работники собираются увольняться, потому что не видят возможности добираться до нового (весьма отдаленного) места работы, изрядно тратясь на общественный транспорт со своей десятитысячной зарплаты. Однако беда – не в этом.

Любой мало-мальски трезвомыслящий гражданин понимает: жить между ядами и всякой-разной заразой – так себе удовольствие. Инфекционная больница, кстати, никуда не девается, наоборот, рядом строится еще один ее корпус – детский. Об этом тоже на разных уровнях заговорили в период пандемии ковида: ни в коем случае, дескать, нельзя, чтобы инфекционные лечебные заведения возвышались прямо посреди города! Во всем мире их стараются строить как можно дальше от мест скопления народа. Почему – объяснять излишне.

Заговорили. Поговорили. Продолжают говорить. Одновременно давая разрешение на строительство новых корпусов – именно там, фактически в центре Бишкека. Это раньше, когда-то, улица Льва Толстого была окраиной. Давно уже нет.

Так вот. Возведут на этом месте жилой комплекс. Предварительно, как обещают власти, сняв верхний слой почвы и захоронив его… Где? Сотрудники дезстанции уверяют, что нет сейчас поблизости от Бишкека адекватного могильника для подобных отходов. Так что, по всей вероятности, закопают где попало и как попало – со всеми вытекающими из такого захоронения последствиями.

Хорошо, допустим, слой снимут и закопают. Допустим, даже хлоркой уцелевший грунт зальют. Сотрудники станции, опять же, рассказывают, как при каждой очередной попытке облагородить территорию и высадить рядом со зданием очередное дерево (надо отдать им должное – озеленением они занимаются регулярно и от души) сталкиваются с тем, что земля ядовита на несколько слоев вглубь…

А здесь теперь поселятся люди. Много людей. Обрадованных возможностью приобрести сравнительно недорогое жилье. Городским властям их, видимо, совсем не жалко.

Кыргызстанцы систематически протестуют против открытия иностранных биолабораторий. Не замечая того, потихоньку происходит внутри Бишкека. Хотя чем, собственно говоря, биолаборатория отличается от бомбы замедленного действия в виде ипотечного жилья на ядовито-инфекционных отходах?