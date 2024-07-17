Погода
$ 85.05 - 85.73
€ 92.27 - 93.27

В Бишкеке установлен бюст Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю

141  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке установлен бюст Герою Советского Союза, татарскому поэту, узнику концлагеря, военному корреспонденту Мусе Джалилю.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Кыргызстана Эдиль Байсалов, Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Алманбет Матубраимов, руководитель представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев, заместитель Премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиев, пресс-секретарь Посольства России Андрея Ростков, руководитель "Татаро-башкирского культурного центра "Туган тел" Гульсина Ульмаскулова.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев:

"Советские солдаты освободили всю Европу, и вот уже 70 лет мы гордимся нашей победой. У каждого народа есть свои герои, но в то же время у нас есть общие герои, как Муса Джалиль, - отметил Шайхразиев. - 24 августа будет ровно 80 лет, как их казнили".

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев:

"В России и Кыргызстане, на всем постсоветском пространстве имя Мусы Джалиля олицетворяет татарскую литературу и культуру. Он просветитель и учитель, это образ, который традиционно ценят в культуре наших народов. Вместе с тем его имя олицетворяет подвиг татарского и всех наших народов, боровшихся с нацизмом", - сказал Зульхарнеев.

Для информации

Поэт и журналист Муса Джалиль был призван в ряды Красной армии в 1941 году. В июне 1942-го был тяжело ранен и попал в плен, где вступил в созданный немцами легион "Идель-Урал". 825-й батальон легиона в 1943 году поднял восстание, часть солдат сбежала. Гестапо арестовало легионеров, состоявших в подпольной антифашистской группе, среди которых был и Джалиль. Поэта заключили в Моабитскую тюрьму, а 25 августа 1944 года он был казнен. Его литературное наследие стало известно миру в 1953-м, когда были опубликованы стихи, написанные им в тюрьме. Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Джалилю посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

В Бишкеке монумент установлен на территории школы-гимназии №29, которой предложено присвоить имя Мусы Джалиля.

В столице Киргизии Бишкеке открыли памятник татарскому поэту Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Торжественное мероприятие состоялось при участии вице-премьера РТ, главы нацсовета всемирного конгресса татар (ВКТ) Василя Шайхразиева и зампреда кабинета министров Киргизской Республики Эдиля Байсалова, сообщает пресс-служба ВКТ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438371
Теги:
памятник, поэт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  