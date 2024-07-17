В Бишкеке установлен бюст Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю

В Бишкеке установлен бюст Герою Советского Союза, татарскому поэту, узнику концлагеря, военному корреспонденту Мусе Джалилю.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Кыргызстана Эдиль Байсалов, Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Алманбет Матубраимов, руководитель представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев, заместитель Премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиев, пресс-секретарь Посольства России Андрея Ростков, руководитель "Татаро-башкирского культурного центра "Туган тел" Гульсина Ульмаскулова.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев:

"Советские солдаты освободили всю Европу, и вот уже 70 лет мы гордимся нашей победой. У каждого народа есть свои герои, но в то же время у нас есть общие герои, как Муса Джалиль, - отметил Шайхразиев. - 24 августа будет ровно 80 лет, как их казнили".

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев:

"В России и Кыргызстане, на всем постсоветском пространстве имя Мусы Джалиля олицетворяет татарскую литературу и культуру. Он просветитель и учитель, это образ, который традиционно ценят в культуре наших народов. Вместе с тем его имя олицетворяет подвиг татарского и всех наших народов, боровшихся с нацизмом", - сказал Зульхарнеев.

Для информации

Поэт и журналист Муса Джалиль был призван в ряды Красной армии в 1941 году. В июне 1942-го был тяжело ранен и попал в плен, где вступил в созданный немцами легион "Идель-Урал". 825-й батальон легиона в 1943 году поднял восстание, часть солдат сбежала. Гестапо арестовало легионеров, состоявших в подпольной антифашистской группе, среди которых был и Джалиль. Поэта заключили в Моабитскую тюрьму, а 25 августа 1944 года он был казнен. Его литературное наследие стало известно миру в 1953-м, когда были опубликованы стихи, написанные им в тюрьме. Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Джалилю посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

В Бишкеке монумент установлен на территории школы-гимназии №29, которой предложено присвоить имя Мусы Джалиля.

В столице Киргизии Бишкеке открыли памятник татарскому поэту Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Торжественное мероприятие состоялось при участии вице-премьера РТ, главы нацсовета всемирного конгресса татар (ВКТ) Василя Шайхразиева и зампреда кабинета министров Киргизской Республики Эдиля Байсалова, сообщает пресс-служба ВКТ.