Президент призвал всех кыргызстанцев страховать свои дома

Президент Садыр Жапаров дал очередное интервью агентству "Кабар", в котором выразил соболезнования родственникам граждан, погибших в результате наводнения в Ошской области, и рассказал о проводимой работе по предотвращению бедствий.

Как известно, в Ноокате в результате схода селей, к сожалению, погибли люди. Вскоре в Оше также из-за сошедшего селевого потока погибли наши граждане, был нанесён экономический ущерб жителям города. Принимает ли государство достаточные меры для снижения последствий природных катаклизмов? Будет ли оказана помощь пострадавшим от селевых потоков?

Прежде всего, хочу выразить соболезнования близким наших граждан, пострадавших от селевых потоков и ушедших из жизни в результате этих трагедий. Пусть Всевышний примет их души. Помянем их в наших молитвах.

Никто не может избежать стихийных бедствий. Мы видим, что даже мировые державы не могут противостоять природным катаклизмам.

Мы начали строительство в некоторых местах для предотвращения селевых потоков. Во многих местах ведутся работы и будут продолжены в дальнейшем. Как вы знаете, ранее вся техника для строительства была устаревшей ещё с 90-х годов. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций не использовали технику, а техника использовала их. Работы по строительству и профилактике не велись.

За последние три года мы полностью обновили технику. Уже с прошлого года начались значимые работы. Невозможно за один год завершить все работы по предотвращению селевых потоков по всей республике. С Божьей помощью мы ежегодно проводим строительные работы и завершим их в ближайшее время. Профилактические работы будут продолжаться без остановки.

Что касается пострадавших от наводнения, то, конечно, им будет оказана помощь со стороны государства. "Создайте комиссию, проверьте на месте, какая помощь необходима пострадавшим, и внесите предложения", - сказал я и отправил Акылбека Усенбековича.

Граждане также должны научиться страховать свои дома. Если дом застрахован, то при повреждении от схода селей, землетрясения, пожара или другой стихии, государственная страховая компания быстро восстановит его. Поэтому, пользуясь случаем, хочу призвать всех граждан зарегистрировать своё имущество в государственной страховой компании. Это не будет стоить много денег. В случае бедствия, страховая компания полностью возместит ущерб вашему имуществу. Это государственная компания, находящаяся под контролем государства".