Садыр Жапаров: Возведение плиты на могиле приносит страдания душе усопшего

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" коснулся и вопроса кладбищ и связанных с ними проблем.

По словам главы государства, по шариату мусульманину запрещается возводить ценные породы камней и устанавливать фотографии на могилу, ограждать её железными заборами, использовать цемент и бетон.

"Такие обычаи не помогают усопшему. Напротив, использование обожжённых материалов и возведение крыш над могилой приносит страдания душе усопшего.

Во-вторых, 94 процента территории нашей страны занимают горы. Равнины составляют только шесть процентов. На этих шести процентах земли расположены наши села и города. Пахотных земель у нас мало. На сегодняшний день мы не можем полностью обеспечивать себя даже одной только пшеницей. Мы импортируем её из-за рубежа. С каждым годом равнины становится все меньше. Численность населения ежегодно растёт. С увеличением численности населения увеличивается и потребление продуктов питания. Поэтому мы не должны жить только сегодняшним днем.

Мы должны думать о том, как будут жить наши потомки через 40-50 лет. Если мы не позаботимся о них сегодня, это действительно станет для них большой головной болью в будущем.

Поэтому мы активизировали работу Государственной ипотечной компании, чтобы расти в высоту, а не вширь. Ежегодно мы выделяем средства из казны. В ближайшие годы мы добьемся строительства многоэтажных домов даже в селах. Пока наши работы по строительству домов достигли некоторых малых городов и районных центров. Если строительство высотных домов будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, через 10-15 лет в Кыргызстане не останется ни одного человека, у которого бы не было жилья.

Например, в настоящее время в селе Кен-Суу, где проживают пятьсот семей, около 100 молодых людей ждут своей очереди на получение земельного участка для строительства дома. В селах с населением 150 семей около 50 молодых людей ждут своей очереди на получение земли. Эта проблема существует в каждом селе страны. Из-за отсутствия земли родители живут с двумя или даже тремя семьями своих детей.

Поэтому по шариату любое кладбище можно использовать через 25 лет после того, как последнее захоронение было сделано, и оно было закрыто. Соответствующие законы, принятые Жогорку Кенешем, также содержат такие нормы.

Выше я привел пример только из моего села. Когда Союз распался, земли, где ранее были кладбища, были выделены под строительство домов. Сейчас там построены дома, и люди спокойно обрабатывают свои огороды.

Судя по комментариям в социальных сетях, многие сразу поддержали вашу инициативу. Однако некоторые политики заявили, что такие меры противоречат нашим традициям и нужно уважать усопших. Что вы на это скажете?

В нашей стране есть два типа политиков. Первый – популисты. Они живут только от выборов до выборов. Когда возникает резонансная тема, они громко кричат и делают вид, что заботятся о народе, высказывая критику. Им нужно понравиться избирателям. Ведь на следующих выборах они скажут: "Помните, я был против этого, я говорил вот это и голосовал против такого-то вопроса".

Второй тип – государственные деятели. Они принимают решения, несмотря на их сложность и возможное сопротивление электората, если это в интересах будущего страны.

Мы относимся ко второму типу. Если решение необходимо для будущего государства и будущих поколений, мы принимаем его и продвигаем работу, несмотря ни на что. История сама вынесет оценку.

Поэтому, не обращая внимания на критику, я бы хотел обратиться ко всем кыргызстанцам с просьбой прекратить устанавливать памятники из металла и камня на кладбищах. Меня не волнует, что говорят некоторые политики.

Чтобы почтить память усопших, можно каждый день читать им Куран дома или, даже если ты далеко, поминать их. Этого достаточно. Вот тогда усопшие будут довольны. Установка металлических памятников или двухэтажных мавзолеев не является нашей традицией.

Некоторые граждане говорят: "Если мы не установим памятник, что скажут наши односельчане? Скажут, что он не смог поставить памятник своим родителям". Если будут говорить, ответьте: "Президент тоже не устанавливал памятник, и что с того".

Я каждое утро читаю Куран за упокой души всех умерших и считаю, что этого достаточно и в миллион раз полезнее и благороднее, чем установка памятников.