В Ак-Суйском районе недропользователи возместили государству 6.4 млн сомов

Прокуратурой Ак-Суйского района Иссык-Кульской области проведена проверка по соблюдению требований природоохранного законодательства, в результате которой установлено, что некоторыми недропользователями в нарушение требований закона "Об охране окружающей среды" не были своевременно выплачены платежи по возмещению потерь лесного и сельскохозяйственного производства.

По итогам проверки прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования, в результате которых государству возмещено 6 млн 427 тыс. 189 сомов.