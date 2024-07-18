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В Ак-Суйском районе недропользователи возместили государству 6.4 млн сомов

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- Бакыт Стамов
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Прокуратурой Ак-Суйского района Иссык-Кульской области проведена проверка по соблюдению требований природоохранного законодательства, в результате которой установлено, что некоторыми недропользователями в нарушение требований закона "Об охране окружающей среды" не были своевременно выплачены платежи по возмещению потерь лесного и сельскохозяйственного производства.

По итогам проверки прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования, в результате которых государству возмещено 6 млн 427 тыс. 189 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/438380
Теги:
горнодобывающий сектор, Иссык-Кульская область, штраф, прокуратура
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