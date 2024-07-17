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В мэрии Бишкека назвали предварительные сроки окончания ремонта на улицах

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В настоящее время в Бишкеке работы по реконструкции дорог ведутся на улицах Байтика Баатыра/Абдрахманова, Ахунбаева и проспекте Жибек-Жолу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

До 20 августа планируют завершить ремонтные работы по улице Ахунбаева от проспекта Манаса до Жукеева – Пудовкина, а также улицу Абдрахманова от Аалы Токомбаева до Жибек Жолу.

18 июля начнутся работы с частичным перекрытием на проспекте Чуй от проспекта Манаса до Торокула Айтматова, работы планируется завершить до 20 сентября.

Завершение работ на проспекте Жибек Жолу от Тоголока Молдо до Курманджан Датки запланированы до 10-15 октября, сроки установлены с учетом протяженности и ширины проспекта, а также погодных условий.

Также сегодня, 16 июля, первым этапом закрыли улицу Юнусалиева от улицы Сухэ Батора до Суеркулова.

Капитальный ремонт запланирован от улицы Сухэ Батора до улицы Горького.

Также запланирван капитальный ремонт по улице Горького от проспекта Манаса до 7 Апреля.

Некоторые участки улиц закрываются значительно раньше утвержденного графика в целях рационального использования строительного сезона. Ремонтные работы идут с опережением графика на 18-20 дней.

Отметим, для того чтобы постоянно следить за ходом работ, на улицах, где ведутся работы, установлены онлайн-камеры.


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URL: https://www.vb.kg/438384
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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