В Барнаульском зоопарке в один день родилось сразу восемь тигрят. Радостную новость сообщили в официальном телеграм-канале "Лесной сказки".

Так, по четыре котенка родилось у двух тигриных семей: Шерхана и Багиры, Фифы и Маяка. Обе тигрицы родили 2 июля.

У одних родились три мальчика и одна девочка, у других - две девочки и два мальчика.

- В нашем зоопарке мы уже не удивляемся, когда кошки решают рожать в один день Они любят нас чем-то удивлять, - говорят в зоопарке.

Бенгальская тигрица Фифа пока не показывает своих деток и себя после родов.

А вот Багиру в заботах о малышах уже засняли на видео. На видео видно как она вытаскивает их из домика.

Кстати, тигры, живущие в Барнаульском зоопарке- один из самых малочисленных подвидов этих кошек, самые северные экземпляры. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. Половой зрелости тигры, как правило, достигают в возрасте 4–5 лет. Беременность самки длится от 95 до 112 дней, и на свет появляются 3–4 детенышей. Котята рождаются слепыми и первые полгода жизни питаются материнским молоком, а начиная с двух месяцев - ещё и мясом. Мамочка учит малышей охотиться, и уже к годовалому возрасту тигрята способны сами добывать себе пропитание. По достижении половой зрелости тигры покидают мать и ведут полностью самостоятельный образ жизни.

Источник: ngs22.ru

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