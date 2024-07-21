Погода
$ 84.33 - 85.20
€ 91.62 - 92.62

В Барнаульском зоопарке в один день родилось сразу восемь тигрят

310  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Барнаульском зоопарке в один день родилось сразу восемь тигрят. Радостную новость сообщили в официальном телеграм-канале "Лесной сказки".

Так, по четыре котенка родилось у двух тигриных семей: Шерхана и Багиры, Фифы и Маяка. Обе тигрицы родили 2 июля.

У одних родились три мальчика и одна девочка, у других - две девочки и два мальчика.

- В нашем зоопарке мы уже не удивляемся, когда кошки решают рожать в один день Они любят нас чем-то удивлять, - говорят в зоопарке.

Бенгальская тигрица Фифа пока не показывает своих деток и себя после родов.

А вот Багиру в заботах о малышах уже засняли на видео. На видео видно как она вытаскивает их из домика.

Кстати, тигры, живущие в Барнаульском зоопарке- один из самых малочисленных подвидов этих кошек, самые северные экземпляры. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. Половой зрелости тигры, как правило, достигают в возрасте 4–5 лет. Беременность самки длится от 95 до 112 дней, и на свет появляются 3–4 детенышей. Котята рождаются слепыми и первые полгода жизни питаются материнским молоком, а начиная с двух месяцев - ещё и мясом. Мамочка учит малышей охотиться, и уже к годовалому возрасту тигрята способны сами добывать себе пропитание. По достижении половой зрелости тигры покидают мать и ведут полностью самостоятельный образ жизни.

Источник: ngs22.ru

.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438390
Теги:
зоопарк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  