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Аскат Алагозов прокомментировал аресты родственников Жапарова и Ташиева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов прокомментировал аресты родственников главы государства Садыра Жапарова и председателя главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. По данным СМИ, речь идет о племяннике президента и свояке последнего.

"Некоторые информационные сайты со ссылкой на свои источники сообщили о задержании близких Президента Садыра Жапарова и заместителя председателя Кабинета министров – председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева по подозрению в совершении преступлений.

Компетентные органы предоставят официальную информацию об их незаконных действиях.

Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что высшее руководство нашей страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью.

Президент Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции, что те, кто совершает преступные действия, должны нести ответственность в соответствии с действующим законодательством, независимо от их должности и социального статуса", - написал Аскат Алагозов.

Отметим, ранее стало известно, что свояк председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Племянник же президента Улан Жапаров сидит в СИЗО-1 с конца июня 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/438391
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, мошенничество
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