Посол Кыргызстана в Германии посетил Постдамский институт изучения земли

15 июля 2024 года Посол Кыргызской Республики в Германии Омурбек Текебаев посетил Потсдамский Институт изучения Земли и провел встречу с Профессором Сюзанной Баутер, Научным руководителем Центра Гельмгольца - Немецкого исследовательского центра геонаук (Deutsche GeoForschungsZentrum - GFZ).

Во время встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Кыргызстаном и Институтом, как в рамках Центрально-Азиатского института прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ), так и в рамках других возможных проектов. Профессор Баутер выразила благодарность за уже существующее сотрудничество с Кыргызстаном и отметила важность совместных исследований для развития научного потенциала региона.

Представители Института представили доклады о текущих исследованиях и проектах, подчеркнув их значимость для повышения безопасности и устойчивого развития региона. Особое внимание было уделено текущим проектам института в Кыргызстане и регионе Центральной Азии, касающимся изучения Земли, состояния ледников и тектонического движения земной коры.

Посол Омурбек Текебаев выразил признательность за вклад Института в развитие науки и инновационных технологий в области геонаук, а также отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества и обсуждения новых совместных инициатив, которые могут принести пользу, как Кыргызстану, так и всему Центрально-Азиатскому региону.

Справочно: Потсдамский Институт изучения Земли, также известный как GFZ (Гельмгольц-Центр Потсдам - Немецкий исследовательский центр геонаук), является ведущим научно-исследовательским учреждением Германии, занимающимся комплексным изучением процессов Земли. Институт проводит исследования в таких областях, как тектоника, сейсмология, климатология и управление природными ресурсами, а также разрабатывает инновационные технологии для мониторинга и прогнозирования природных катастроф.