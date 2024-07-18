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Путин: майнинговые фермы грозят дефицитом электроэнергии в регионах РФ

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Фермы для майнинга криптовалют в некоторых регионах могут приводить к дефициту мощностей электроэнергии, что уже наблюдалось в ряде регионов, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае", - сказал он, выступая на совещании по экономическим вопросам.

Глава страны подчеркнул, что это острый вопрос, который в будущем может негативно отразиться на работе предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков.

"Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет", - отметил Путин.

Президент РФ привел данные Минэнерго РФ, согласно которым в стране каждый год на эти цели расходуется 16 миллиардов киловатт часов. Это почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране, и цифра растет, сказал Путин.

Отметим, Путин на совещании также заявил о необходимости принять своевременные системные решения по регуляции майнинга цифровых валют уровне федерального закона.

Источник: АиФ


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URL: https://www.vb.kg/438394
Теги:
Владимир Путин, Россия
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