Путин: майнинговые фермы грозят дефицитом электроэнергии в регионах РФ

Фермы для майнинга криптовалют в некоторых регионах могут приводить к дефициту мощностей электроэнергии, что уже наблюдалось в ряде регионов, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае", - сказал он, выступая на совещании по экономическим вопросам.

Глава страны подчеркнул, что это острый вопрос, который в будущем может негативно отразиться на работе предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков.

"Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет", - отметил Путин.

Президент РФ привел данные Минэнерго РФ, согласно которым в стране каждый год на эти цели расходуется 16 миллиардов киловатт часов. Это почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране, и цифра растет, сказал Путин.

Отметим, Путин на совещании также заявил о необходимости принять своевременные системные решения по регуляции майнинга цифровых валют уровне федерального закона.

Источник: АиФ