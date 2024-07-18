Жапаров и Ташиев пошли по пути Ли Куан Ю

Еще не утихли в обществе разговоры о несостоявшемся зяте президента Жапарова, уличенном в причастности к наркобизнесу и отправленном за решетку (несмотря на явные надежды на высокое покровительство). А власть продолжает шокировать народ очередными разоблачениями. По подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах заключен под стражу то ли шурин, то ли свояк генерал-лейтенанта Ташиева.

Еще с конца июня, кстати, в СИЗО томится и племянник Садыра Жапарова Улан. И сидеть ему еще как минимум до 19 августа, а дальше – как суд решит.

Улан Жапаров в прошлом году был задержан по подозрению в коррупции, но вскоре отпущен под домашний арест. На сей раз его арестовали за мошенничество, и отвертеться ему не удалось. "Пусть будет уроком для остальных моих родственников", - жестко прокомментировал задержание племянника Жапаров.

Шурин-свояк Ташиева (имя его пока не разглашается, как не уточняется и степень родства) присел за то же самое – за мошенничество. По данным ГКНБ, он в сговоре с неким гражданином Турции "путем обмана и злоупотребления доверием завладел крупной денежной суммой у одного из местных предпринимателей". Предприниматель написал заявление в ГКНБ – вероятно, не особо надеясь на то, что делу вообще дадут ход. Однако Ташиев дал указание досконально во всем разобраться и, если будет за что, привлечь своего родственника к уголовной ответственности по всей форме.

Помнит ли Кыргызстан что-нибудь подобное за всю свою историю? Чтобы в тюрьме вдруг оказывались личности, приближенные к президентскому трону (не говоря уже о родственниках, даже дальних)? Жапаров с Ташиевым не перестают удивлять народ.

"В последнее время, - говорится в распространенном ГКНБ заявлении, - участились случаи совершения различных противоправных действий со стороны отдельных граждан, которые прикрываются знакомством и родственными отношениями с высокопоставленными чиновниками. (К слову – не в последнее время такие случаи участились, это было всегда, и рядовым кыргызстанцам казалось, что это никогда не закончится.)

Благодаря решительности и политической воле высшего руководства страны перед спецслужбами и правоохранительными органами поставлена задача искоренить подобные проявления и создать почву для изменения сознания граждан. Граждане должны знать о неотвратимости наказания за совершение преступлений, несмотря на родство и близкие отношения с власть имущими".

Есть страна, ассоциирующаяся с понятием "экономическое чудо", за сорок лет превратившаяся из отстающего по всем показателям государства в высокоразвитую державу. Сейчас она прочно удерживает позиции в первой двадцатке стран, наиболее комфортных для проживания. Это – Сингапур. В чем его секрет? По всей вероятности, в развернутой в 1960-е годы масштабной и всеобъемлющей борьбе с коррупцией и другими преступлениями. Тогда в Сингапуре началась безжалостная чистка высших эшелонов власти. Не обошла эта чистка стороной ни министров, ни даже близких друзей и родственников тогдашнего главы государства Ли Куан Ю.

Возможно, нынешняя кыргызская власть решила последовать этому славному примеру.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов в соцсетях тоже прокомментировал громкие разоблачения и задержания: "Высшее руководство страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью. Президент Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции, что те, кто совершает преступные действия, должны нести ответственность в соответствии с законодательством, независимо от их должности и социального статуса".

И ведь мало того, что проштрафившиеся родные и близкие президента и его окружения будут нести ответственность по полной программе, наравне с прочими гражданами. Их ожидает еще и наказание в виде несмываемого позора: все их анкетные данные и все подробности их "деятельности" будут предоставляться СМИ и выкладываться в широкий доступ. Так что и имя-фамилию ташиевского свояка-шурина мы тоже на днях узнаем. Страна должна знать своих героев. А антигероев – тем более.