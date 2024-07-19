Погода
$ 84.40 - 85.17
€ 92.27 - 93.27

В России запрещена реклама кредитов без указания его полной стоимости

104  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Количество рекламы кредитов существенно сократилось после введения требований об указании диапазона ПСК, сообщили "Известиям" в пресс-службе ФАС. Тем не менее служба уже рассматривает ряд дел о нарушениях этого закона. Практика применения новых норм уже нарабатывается, добавили там.

Рекламы кредитов действительно стало меньше, заявила первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова. Количество кампаний по продвижению сократилось, однако новые требования не привели к их полному исчезновению, уточнила директор департамента коммуникационной политики Выберу.ру Анна Романенко. По ее словам, игроки рынка еще находятся в процессе изменения рекламных макетов - они ищут оптимальное соотношение между соблюдением закона и сохранением привлекательности продуктов.

"Финансовые организации даже на своих сайтах зачастую перестали указывать процентные ставки. Информация о полной стоимости кредита может находиться в конце страницы или на отдельной вкладке "тарифы", - уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В рекламных кампаниях теперь может делаться акцент не на ставке, а на сумме кредита или сроке его выдачи, уточнила Анна Романенко. Это позволяет продвигать продукт и не вводить потенциальных заемщиков в заблуждение.

Продвижение ссуд существенно сократилось в первую очередь в наружной рекламе, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Однако ее стали чаще давать в мобильных приложениях банков, уточнил эксперт. По его словам, клиенты получают сообщения о специальном займе во всплывающих окнах - после этого можно в одно касание перейти оформлению заявки на займ.

С 23 октября 2023 года банки обязаны отображать сведения о ПСК в рекламе займов. Полная стоимость кредита, помимо годового процента, включает в себя любые платежи в пользу финансовой организации - страховку, платные SMS-оповещения и другие дополнительные услуги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438398
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  