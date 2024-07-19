В России запрещена реклама кредитов без указания его полной стоимости

Количество рекламы кредитов существенно сократилось после введения требований об указании диапазона ПСК, сообщили "Известиям" в пресс-службе ФАС. Тем не менее служба уже рассматривает ряд дел о нарушениях этого закона. Практика применения новых норм уже нарабатывается, добавили там.

Рекламы кредитов действительно стало меньше, заявила первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова. Количество кампаний по продвижению сократилось, однако новые требования не привели к их полному исчезновению, уточнила директор департамента коммуникационной политики Выберу.ру Анна Романенко. По ее словам, игроки рынка еще находятся в процессе изменения рекламных макетов - они ищут оптимальное соотношение между соблюдением закона и сохранением привлекательности продуктов.

"Финансовые организации даже на своих сайтах зачастую перестали указывать процентные ставки. Информация о полной стоимости кредита может находиться в конце страницы или на отдельной вкладке "тарифы", - уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В рекламных кампаниях теперь может делаться акцент не на ставке, а на сумме кредита или сроке его выдачи, уточнила Анна Романенко. Это позволяет продвигать продукт и не вводить потенциальных заемщиков в заблуждение.

Продвижение ссуд существенно сократилось в первую очередь в наружной рекламе, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Однако ее стали чаще давать в мобильных приложениях банков, уточнил эксперт. По его словам, клиенты получают сообщения о специальном займе во всплывающих окнах - после этого можно в одно касание перейти оформлению заявки на займ.

С 23 октября 2023 года банки обязаны отображать сведения о ПСК в рекламе займов. Полная стоимость кредита, помимо годового процента, включает в себя любые платежи в пользу финансовой организации - страховку, платные SMS-оповещения и другие дополнительные услуги.