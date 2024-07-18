Следователь Аламудунского РОВД задержан с поличным при получении взятки

Сотрудник Аламудунского РОВД подозревается в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В службу внутренних расследований МВД КР с заявлениями обратились граждане с просьбой принять меры по факту вымогательства со стороны неких сотрудников ОВД Аламудунского района.

По данным следствия, в июле 2024 года в здании ОВД Аламудунского района один из сотрудников под угрозой привлечения к уголовной ответственности за кражу вымогал 50 000 сомов у родственника заявителей за прекращение уголовного дела.

15 июля 2024 года следственной службой МВД КР по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.1 "Вымогательство взятки" УК КР.

17 июля в служебном кабинете ОВД Аламудунского района, после получения 30 тыс. сомов с поличным задержан следователь следственной службы ОВД Аламудунского района Э.М.

В ходе личного обыска в кармане брюк сотрудника обнаружены и изъяты денежные средства в размере 30 тыс. сомов, ранее помеченные люминесцентным карандашом и порошком.

В этот же день Э.М. водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Источник: Кабар