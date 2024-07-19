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В Ошской области восстановлена часть ирригационных каналов

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После паводков, которые произошли 14 июля, в Ошской области восстановлены часть ирригационных каналов и возобновлена подача поливной воды.

В частности, объекты которые разрушились в результате селевых потоков по Ноокатскому району межхозяйственный канал "Сапарбаев-2", в Кара-Суйском районе каналы "Обводной", "Присавай П-1", "Савай", в Араванском районе межхозяйственные каналы "Найман-Головной", "Мазар-Арык", "Сандык", "Мечит" и "Араван-Сай".

Кроме этого, канал "Отуз-Адыр" были очищен, проведены восстановительные работы и возобновлена подача поливной воды.

В настоящее время сотрудниками управлений водных хозяйств продолжаются восстановительные работы остальных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/438405
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