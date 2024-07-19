"Евровидение", некогда считавшееся престижным международным песенным конкурсом, постепенно превратилось в театр абсурда. Теперь звездами становятся не талантливые вокалисты, а фрики, способные устроить самый громкий скандал. Миру сегодня жизненно необходима альтернатива этому безумию. И Россия - с ее традиционными ценностями и отказом поддерживать тотальную ЛГБТ-идеологию - имеет все шансы создать площадку, на которой смогут состязаться певческие дарования из разных стран.

Полуфинал "Евровидения-2024" проходил в шведском Мальме, где за выход в финал боролись 16 стран, включая Украину, Хорватию и Финляндию. Музыкальная часть этого представления не запомнилась, ее затмили скандалы: представитель Финляндии вышел на сцену практически голым, а ирландцы устроили шабаш, сымитировав на сцене дьявольский ритуал.

Финский участник, выступивший без трусов, видимо, решил, что это принесет ему победу в конкурсе. Его надежды вполне понятны, ведь Финляндия не впервые шокирует публику на "Евровидении". Пару лет назад такая тактика даже принесла им победу - группа Lordi исполняла хард-рок в костюмах монстров. Но шокирующие образы и эпатаж - не гарантия долгосрочного успеха. Судьба большинства участников "Евровидения" - пять минут славы, а дальше забвение.

Ставку на шоу в этом году решили сделать и ирландцы, представшие перед зрителями в образе ведьм или бесов. Зрелище получилось по-настоящему омерзительным, хотя после победы бородатой женщины Кончиты Вурст нас, казалось, уже ничем не отвратить.

Впрочем, все эти изыски не помогли финнам и ирландцам: "Евровидение" выиграла Швейцария с композицией The code, спетой то ли певцом, то ли певицей, то ли бог знает кем еще, выступающим под сценическим псевдонимом Nemo. В конце прошлого года 24-летний Nemo объявил себя небинарной личностью - человеком, у которого нет определенной гендерной идентичности. Композиция, которая принесла ему победу, как раз подробно описывает муки смирения с его идентичностью.

Победа неопределившегося парня в юбке в очередной раз подтверждает, что "Евровидение" как певческий конкурс давно перестало существовать и стал не просто политическим инструментом, но и площадкой для популяризации фриков, извращений и проведения социальных экспериментов, нацеленных на формирование определенных общественных настроений.

На фоне деградации "Евровидения" Россия предлагает свою, достойную альтернативу В этом году Москва примет у себя участников возрожденного конкурса "Интервидение", который станет символом музыкальной независимости и культурных инноваций. Он будет способствовать культурному обмену и укреплению дружеских связей между странами СНГ и не только.

СМИ уже называют "Интервидение" "Евровидением здорового человека". И одной из первых стран, решивших принять участие этом мероприятии, стал Кыргызстан, старающийся поддерживать собственную культуру и традиционные ценности, основанные на многовековой истории.

"Конечно, кто-то может сказать, что сейчас не время для развлекательных мероприятий, ведь идет специальная военная операция России на Украине. Но если вспомнить, во время войны люди всегда находили утешение в песне. По-настоящему добрые и чистые песни всегда были нужны, они помогали в самые тяжелые времена. Иначе мы рискуем погрузиться в депрессию, что может быть очень опасно", - говорит экс-депутат Евгения Строкова.

Сегодня, к сожалению, почти не осталось чистого творчества. Современные артисты не воспевают любовь к женщине или мужчине как светлое и вдохновляющее чувство, они поют самых низменных желаниях и неприкрытой похоти, часто в отвратительных выражениях. О любви к Родине, доброте и духе товарищества и вовсе не поют. И если раньше после прослушивания песни на душе становилось тепло и радостно, то сегодня зачастую после этого хочется помыться.

Между тем в регионе СНГ и Евразии существует множество молодых талантливых исполнителей, обладающих не только потрясающими голосами, но и наполненными смыслом произведениями. Конкурсы, подобные "Интервидению", играют ключевую роль в том, чтобы помочь таким исполнителям раскрыть свой потенциал и заслужить популярность.

"Вокальный конкурс - это не просто развлечение. Эти мероприятия несут значительную культурную составляющую. Мы живем в огромном регионе, но часто мало знаем о друг друге, о языке и культуре соседних стран. Такие конкурсы помогают сблизить наши народы: через выступления на родном языке, как кыргызском, мы можем популяризировать нашу культуру по всему региону. Наши соседи, такие как Казахстан, также имеют множество прекрасных песен и исполнителей. Несмотря на то, что я не говорю на их языке, я могу наслаждаться их музыкой. По моему мнению, музыка является основным инструментом продвижения языка и культуры. Когда нам нравится творчество исполнителя, мы стремимся узнать больше о его культуре", - подчеркнула экс-депутат.

Этот подход не только способствует культурному обмену, но и укрепляет связи между странами, позволяя каждому народу узнать о других и разделить радость и уникальность их музыкального наследия.

Сегодня мы видим, что продвижение Западом неолиберальной повестке напрямую связано с деградацией культурных ценностей. "Цивилизованный мир" заменил музыку и песни на фрик-шоу с неизменным присутствием ЛГБТ-персонажей. Россия же со своей идеей конкурса "Интервидение" предлагает сохранять и развивать национальную культуру, предоставляя возможности для талантливых вокалистов, которые станут музыкальными послами собственных стран по всему миру.