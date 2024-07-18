Девять мифов о банковском сопровождении контрактов

Стремительная эволюция банковских продуктов на фоне технологической трансформации и цифровизации сектора предлагает много новых возможностей клиентам. В то же время корпоративный сектор зачастую остается приверженцем пока привычных и консервативных представлений о банковских услугах. В частности, когда речь идет об эффективном использовании денежных средств.

Банковское сопровождение контрактов (БСК) – один из инструментов, который повышает эффективность реализации проектов, позволяет контролировать целевое использование средств и существенно снижает финансовые риски при работе с подрядчиками.

Кыргызская Республика стала первой страной в Центральной Азии, внедрившей банковское сопровождение контрактов на законодательном уровне – механизм БСК был закреплён в 2022 году в новой редакции "Закона о государственных закупках" и в постановлениях Кабинета Министров. На протяжении 2023 года уполномоченные банки (государственные банки - ОАО "Айыл Банк", ОАО "Керемет Банк", ОАО "РСК Банк") активно предоставляли услуги БСК закупающим организациям в рамках программы государственных закупок. Сегодня на банковское сопровождение передано уже более 1550 государственных контрактов на сумму более 16 млрд сомов. Несмотря на небольшой срок применения этого механизма, вокруг него уже сложилось немало мифов. Рассмотрим некоторые из них.

Миф № 1: БСК – это дополнительные финансовые затраты

В соответствии с законодательством услуги БСК, которые предоставляются уполномоченными банками Кыргызстана, бесплатны как для закупающих организаций, так и для поставщиков. Поставщики и соисполнители – клиенты уполномоченного банка оплачивают только расчетно-кассовое обслуживание отдельных счетов по обычным для всех клиентов тарифам.

Миф № 2: Механизм БСК ничего не экономит

В России, где БСК применяется уже чуть более 10 лет, банки предотвращают нецелевое использование денежных средств в размере до 10% от общей суммы сопровождаемых контрактов. В отдельных случаях эта цифра может доходить до 30%.

Применение БСК в Кыргызстане было начато в конце 2022 года. Успешно завершено сопровождение более 250 контрактов на сумму свыше полутора миллиардов сомов. Несложно представить, сколько этот механизм уже помог сэкономить денежных средств государственным заказчикам и бизнесу.

Помимо предотвращения нецелевого использования средств, БСК позволяет заказчику проанализировать стоимость закупаемых товаров, работ, услуг и оценить корректность ценообразования со стороны поставщиков и подрядчиков. Эту информацию можно использовать при будущих закупках, устанавливая более справедливые цены.

Миф № 3: БСК - это слишком сложно

БСК – высокотехнологичный, удобный и понятный сервис. Благодаря высокой степени цифровизации, БСК облегчает и ускоряет процессы контроля использования денежных средств, повышает прозрачность движения этих средств по всей цепочке субподрядчиков и поставщиков, а также делает обмен финансовой информацией между сторонами исполнения контракта максимально оперативным. Уполномоченные банки Кыргызстана обеспечивают постоянную консультационную поддержку участников процесса банковского сопровождения, а также размещают на своих сайтах актуальные материалы.

Власти Кыргызстана используют успешный опыт применения банковского сопровождения в России и других странах. При этом, передовые практики перенимаются не "под копирку", а с учетом особенностей законодательства и сложившейся деловой практики в стране.

Миф № 4: Инструментарий БСК может использоваться властями для контроля над бизнесом

Функционал уполномоченных банков в рамках механизма БСК ориентирован исключительно на эффективное и прозрачное использование средств по конкретным контрактам, контроль или вмешательство в деятельность частных предприятий исключен. Предметом контроля являются исключительно те финансовые потоки, которые связаны с сопровождаемыми контрактами, вмешиваться в какие-либо другие аспекты бизнеса банки не могут.

Согласно законодательным нормам, которые регулируют БСК, уполномоченные финансовые организации не обладают каким-либо правовым или иным инструментарием ни для прямого, ни для косвенного контроля (даже временного) над активами или общей операционной деятельностью предприятий.

Миф № 5: Деньги за выполненные контракты "зависнут" на месяцы

После полного исполнения обязательств и подписания актов выполненных работ по контракту закупающая организация направляет в уполномоченный банк уведомление об исполнении сопровождаемого контракта, а поставщик - заявление о намерении снять режим отдельного банковского счёта. Эти документы рассматриваются уполномоченным банком в срок не более пяти рабочих дней. После подтверждения банком факта, что все расчёты между участниками исполнения контракта завершены, отдельный счёт переводится в режим обычного расчетного счёта и владелец счёта может пользоваться деньгами без контроля со стороны банка.

Миф № 6: В Кыргызстане недостаточно специалистов по БСК

По инициативе Министерства финансов в 2022-2023 годах проведена серьезная подготовка сотрудников уполномоченных банков, а также представителей закупающих организаций и центрального казначейства в регионах. Обучающие семинары проходят регулярно, два раза в месяц. В частности, за 2023 год Учебным центром Министерства финансов проведено 24 обучающих семинара, в которых приняли участие более 2500 слушателей. Эта работа продолжается на регулярной основе и в 2024 году.

Миф № 7: БСК применимо только для государственных контрактов

Российская практика показала, что механизм БСК, который первоначально появился в целях обеспечения целевого и эффективного использования денежных средств при реализации стратегических государственных инициатив, теперь успешно применяется и очень востребован в корпоративном секторе. По последним статистическим данным российских банков, объёмы применения БСК в проектах частных компаний существенно превышают объёмы государственного заказа. И в Кыргызской Республике инфраструктура БСК создана таким образом, что её применение доступно корпоративному сектору без всяких ограничений.

Миф № 8: По контрактам с условиями БСК невозможно работать малому и среднему бизнесу

Во-первых, механизм БСК за счет повышения уровня прозрачности и доверия между контрагентами увеличивает шансы малого и среднего бизнеса на получение заказов. Это особенно важно и полезно для предприятий МСБ, у которых меньше опыта работы с крупными заказчиками.

Во-вторых, использование БСК позволяет более эффективно управлять финансовыми потоками, что особенно важно для бизнеса, который в силу ограниченности ресурсов может испытывать затруднения с финансовым управлением и контролем и стремится максимизировать эффективность использования собственных средств.

В-третьих, крупные заказчики охотнее работают с поставщиками, которые уже работали или готовы работать с применением механизма БСК.

В-четвертых, предприятия МСБ зачастую заключают контракт не с головным заказчиком, а с генеральным подрядчиком/поставщиком. Применение БСК дает компании дополнительные гарантии своевременного осуществления расчетов за выполненные работы (поставленные товары, оказанные услуги).

Миф № 9: Абсолютно всем контрагентам придется открывать отдельные счета

Нормативными документами, определяющими порядок БСК в сфере государственных закупок, предусмотрены категории лиц, которым не требуется открытие отдельных счетов для осуществления расчетов. Помимо субъектов естественных монополий, физических лиц, производителей товаров (их представителей), это также лица, чьи обязательства при исполнении сопровождаемого контракта не превышают так называемого "лимита существенности", который устанавливается закупающей организацией и может составлять от 75 тысяч до 3 млн сомов на каждого контрагента.

Дилмурат Баштыков