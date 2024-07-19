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В работе банков, СМИ и авиакомпаний по всем миру произошел сбой

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- Светлана Лаптева
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Со всего мира поступают сообщения о массово происходящих сбоях в работе компьютерных систем, используемых для работы авиакомпаний, банков и ведущих СМИ, пишет Би-би-си.

Из-за программных сбоев аэропорты массово отменяют рейсы - а тем, что уже вылетели, диспетчеры ищут место для экстренной посадки.

Крупные авиакомпании США, включая Delta и United, объявили о полном прекращении полетов в ближайшее время.

Железнодорожные компании Британии также заявляют, что сталкиваются с "широко распространенными проблемами в IT-сфере".

Телекомпания Sky News была вынуждена прервать прямой эфир. Перебои наблюдаются также и на Лондонской фондовой бирже.

Конкретная причина массовых нарушений в работе IT-систем пока не установлена, однако в компании Microsoft журналистов заверили, что принимают меры по смягчению "затяжных последствий" глобального сбоя.

По данным Microsoft, первые перебои в работе IT-систем начались еще накануне, в четверг, около 18:00 по восточному времени (22:00 по Гринвичу).

Сейчас инженеры компании расследуют проблемы с облачными сервисами в США, а также нарушения в работе нескольких приложений и сервисов Microsoft.

По одной из версий, причиной обвала могла стать антивирусная программа, выпускаемая компанией Crowdstrike. Выпущенное накануне обновление ПО якобы выводит из строя устройства, работающие в операционной системе Windows, показывая так называемый "синий экран смерти".

Судя по поступающим сообщениям, одной из наиболее пострадавших от сбоя стран стала Австралия. Там массово нарушена работа не только аэропортов, но и магазинов и телекоммуникационных компаний.

Австралийские власти, отвечающие за кибербезопасность страны, говорят о "масштабном техническом сбое".

В берлинском аэропорту - также из-за "технической неисправности" - регистрация на многие рейсы идет с большой задержкой.

В Испании "IT-инцидент" зафиксирован во всех полутора десятках аэропортов страны.

"Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее, - утверждается в сообщении, распространенном национальным оператором испанских аэропортов. - Пока работа ведется исключительно с использованием ручных систем".

Авиакомпания American Airlines, перевозящая более 570 тыс. пассажиров ежедневно, подтвердила Би-би-си, что проблемы с информационными технологиями вызваны "технической проблемой с Crowdstrike, которая затрагивает нескольких перевозчиков".

Вскоре о нарушениях в работе сообщил аэропорт Амтердама "Схипхол". Представитель пресс-службы не уточнил, сколько рейсов было затронуто компьютерным сбоем, однако уточнил, что среди них есть как прибывающие в столицу Нидерландов, так и вылетающие из нее.

Еще чуть позже аналогичные сообщения о компьютерных сбоях начали поступать из аэропортов Индии и Японии. В токийском Нарито нарушена работа авиакомпаний JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express и Spring Japan.

В Британии массово нарушена работа железнодорожных компаний, включая Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern.

Помимо задержек поездов, вызванных сбоем в работе самих подвижных составов, с нарушениями работают "и другие ключевые системы, включая платформы для информирования клиентов в режиме реального времени".

В американском штате Аляска нарушена работа телефонной линии спасения 911 - объединенной диспетчерской службы скорой помощи, полиции и пожарных.

В Новой Зеландии сбой затронул не только авиаперевозчиков, но и законодателей: о нарушениях в работе компьютеров сообщила пресс-служба парламента страны.


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URL: https://www.vb.kg/438436
Теги:
информационные технологии
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