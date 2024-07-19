Мобильный оператор О! назвал важные правила защиты от телефонных мошенников

Мобильный оператор О! призывает всех быть начеку и бдительно относиться к звонкам с неизвестных номеров – это могут быть мошенники.

Главное, что следует помнить – сотрудники банков, мобильных операторов и других организаций никогда не запрашивают пароли, личную информацию, не просят набрать команды и пройти по какой-либо ссылке.

Вот информация, которую не должен знать НИКТО, кроме вас:

• Персональные коды из SMS;

• CVV/CVC код с обратной стороны карты;

• Логин и пароль от входа в личные кабинеты мобильного и Интернет-банка.

Схемы обмана постоянно меняются. Вот лишь некоторые из них.

В телефонном разговоре мошенники общаются по-разному: спокойно и с заботой о вас, либо грубо и настойчиво, применяя психологическое давление. Они могут даже обращаться к вам по имени для внушения большего доверия. В любом случае цель мошенников всегда одна – убедить вас набрать команду с телефона, сообщить код из SMS в момент телефонного разговора, выполнить любую их просьбу.

Итак, если вам позвонили неизвестные, и вы слышите подобные фразы и просьбы, значит это мошенники:

• Вы взяли кредит на 200 тысяч сомов, но если это не вы, давайте я помогу вам отменить эту заявку через видеосвязь;

• Вам необходимо актуализировать свои персональные данные, иначе номер будет заблокирован и сгорит. Сообщите код из SMS.

• Срок действия вашей SIM-карты заканчивается и вы можете остаться без связи. Сообщите код из SMS, либо введите команду, которую я сейчас продиктую.

• Ваш личный кабинет взломан, либо произошла утечка персональных данных. Сообщите код из SMS, чтобы остановить взлом или утечку данных.

• От вашего имени обратились с доверенностью и пытаются переоформить номер на третье лицо. Я помогу вам сохранить ваш номер, назовите код из SMS.

Не сообщайте мошенникам ничего, не выполняйте никакие просьбы, а лучше прервите разговор как можно скорее.

В мессенджерах вам могут присылать различные ссылки, пройдя по которым вы рискуете потерять личные данные. Мошенники взламывают аккаунты знакомых вам людей в мессенджерах и пишут вам от имени ваших друзей и знакомых:

• могут прислать ссылку с просьбой проголосовать за вашего друга, который участвует в конкурсе;

• "друг" может попросить в долг;

• вас может соблазнить ссылка на получение денежного выигрыша, открыв которую нужно ввести личные данные в специальную форму.

Не дайте себя обмануть!

Проявляйте бдительность и проверяйте информацию. Не стоит верить предложениям заработать быстрые и легкие деньги. Сообщайте о происшествии в милицию по номеру 102.

Сообщать о подозрительных номерах можно в круглосуточную Службу поддержки клиентов О!:

• в WhatsApp: https://wa.me/996705700700;

• в Telegram: @o_mobile_operator_bot;

• в онлайн-чате на сайте o.kg ,

• а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook , Instagram , "Одноклассники" , "ВКонтакте" , YouTube или Twitter .

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