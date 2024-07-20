Ташиев: Рынок в Оше будет переведен в другое место

Центральный рынок города Ош будет переведен в другое место. Об этом заявил заместитель главы кабинета министров – глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев на встрече с предпринимателями рынка, пострадавших в результате паводков.

"Мы проанализировали ситуацию, и выяснилось, что большинство из пострадавших не соблюдали закон. Не соблюдение санитарных норм и правил, самовольное строение магазинов, мостов и других объектов без соответствующего заключения от государственных специалистов привело к такому результату. Дальше, все незаконно возведенные строения, магазины, мосты и другие объекты будут демонтированы. Центральный рынок будет перенесен в другое место, так как существует опасность повторения паводков", - отметил Ташиев.