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Ташиев: Рынок в Оше будет переведен в другое место

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Центральный рынок города Ош будет переведен в другое место. Об этом заявил заместитель главы кабинета министров – глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев на встрече с предпринимателями рынка, пострадавших в результате паводков.

"Мы проанализировали ситуацию, и выяснилось, что большинство из пострадавших не соблюдали закон. Не соблюдение санитарных норм и правил, самовольное строение магазинов, мостов и других объектов без соответствующего заключения от государственных специалистов привело к такому результату. Дальше, все незаконно возведенные строения, магазины, мосты и другие объекты будут демонтированы. Центральный рынок будет перенесен в другое место, так как существует опасность повторения паводков", - отметил Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/438444
Теги:
Камчыбек Ташиев, Ош, рынок, сель
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