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В Ош прибыла гуманитарная помощь из Казахстана

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Казахстанский общественный фонд "BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN" (Алматы) доставил гуманитарную помощь, пострадавшим в результате схода селей в городе Ош и Ошской области.

Порядка 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе постельные принадлежности, продукты питания и гигиенические средства, будут распределены среди пострадавших граждан города Ош и Ошской области.

Во встрече гуманитарного груза приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, заместитель полномочного представителя Президента в Ошской области Илияз Ташбаев, представители МИД, сотрудники МЧС.

Отметим, данная гуманитарная помощь доставлена на основе совместного проекта МЧС КР и Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.


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URL: https://www.vb.kg/438447
Теги:
гуманитарная помощь, Казахстан, Ош, сель, Кыргызстан
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