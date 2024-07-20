В Ош прибыла гуманитарная помощь из Казахстана

Казахстанский общественный фонд "BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN" (Алматы) доставил гуманитарную помощь, пострадавшим в результате схода селей в городе Ош и Ошской области.

Порядка 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе постельные принадлежности, продукты питания и гигиенические средства, будут распределены среди пострадавших граждан города Ош и Ошской области.

Во встрече гуманитарного груза приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, заместитель полномочного представителя Президента в Ошской области Илияз Ташбаев, представители МИД, сотрудники МЧС.

Отметим, данная гуманитарная помощь доставлена на основе совместного проекта МЧС КР и Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.